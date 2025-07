Mercedes-Tochter entwickelt "zufällig" Elektromotor mit Rekordleistung

Die britische Firma Yasa, eine Tochter des deutschen Autoherstellers Mercedes-Benz, hat einen besonderen Elektromotor entwickelt. Das Besondere daran: Die Ingenieure sagen, dass der Rekordmotor eher durch Zufall entstanden ist.

Yasa hat ihren Sitz in Oxford (Großbritannien) und ist spezialisiert auf kompakte Elektromotoren mit hoher Leistung. Besonders bekannt ist das Unternehmen für sogenannte Axialfluss-Motoren – eine Bauweise, die sich von den sonst üblichen Motoren unterscheidet. Nun sorgt ein neuer Prototyp für Aufsehen.

Rekordwerte beim Gewicht und der Leistung

Der neue Elektromotor von Yasa bringt nur 13,1 Kilogramm auf die Waage – und das inklusive aller Magnete und Bauteile, die später auch in Serienautos verbaut werden sollen. Trotzdem leistet er bis zu 550 Kilowatt, das entspricht 748 PS. Damit ergibt sich eine sogenannte Leistungsdichte von 42 Kilowatt pro Kilogramm. Ein so hoher Wert wurde bislang noch nicht bei einem Elektromotor dieser Klasse gemessen.

Aus England kommt der stärkste Elektromotor seiner Klasse. © LinkedIn/Mercedes-Benz AG

Laut Yasa-Technikchef Tim Woolmer handelt es sich um den stärksten Motor seiner Art – und zwar weltweit. Der Prototyp arbeitet mit 670 Volt Spannung und 850 Ampere Stromstärke – allerdings nur für kurze Zeiträume von etwa fünf Sekunden. Dabei ist die Kühlung besonders effizient, wie Woolmer betont. Die Dauerleistung sei ebenfalls sehr hoch, auch wenn man normale Kühlflüssigkeiten verwendet.

Seriennah und keine Spezialanfertigung

Wichtig ist auch: Der Motor besteht nicht aus teuren Sondermaterialien. Laut Yasa ist er für die Produktion in größerer Stückzahl geeignet – bis zu 50.000 Stück pro Jahr könnten gebaut werden. Damit ist er nicht nur für Supersportwagen interessant, sondern könnte auch in anderen Modellen eingesetzt werden.

Wer ist Yasa – und was macht die Firma so besonders?

Gegründet wurde Yasa im Jahr 2009. Im Jahr 2021 übernahm Mercedes-Benz das Unternehmen vollständig. Seither arbeitet die Firma eng mit dem deutschen Konzern zusammen. Die Motoren von Yasa kommen unter anderem im AMG GT XX zum Einsatz, einem Konzeptfahrzeug mit insgesamt 1.360 PS.

Auch bekannte Sportwagen wie der Ferrari SF90 Stradale, der Ferrari 296 GTB sowie zwei Modelle von Lamborghini – Revuelto und Temerario – nutzen bereits Technik von Yasa. Die Motoren werden hauptsächlich in Yarnton (Großbritannien) hergestellt. Es gibt aber auch eine zweite Produktionsstätte in Berlin-Marienfelde. Dort will Mercedes die Technik künftig stärker in seine eigenen Fahrzeuge einbauen.

Von Supersportwagen in Serienfahrzeuge

Yasa will seine Technik weiter verbessern und möglichst bald für eine größere Zahl an Fahrzeugen nutzbar machen. Die kompakte Bauweise und die hohe Leistung machen die Motoren besonders attraktiv – nicht nur für Renn- oder Luxuswagen. Yasa-Technikchef Woolmer sagt dazu: „Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben – und wollen weiterhin Lösungen entwickeln, die elektrisches Fahren noch besser machen.“