Misst Körperwerte: Smarter Urin-Sensor fürs Klo vorgestellt

Das französische Technik-Unternehmen Withings hat ein neues Gerät vorgestellt, das direkt im Badezimmer genutzt werden kann.

Es soll dabei helfen, bestimmte Werte im Urin zu prüfen und dadurch Hinweise auf den eigenen körperlichen Zustand zu geben.

Gerät für die Toilette

Das Gerät trägt den Namen U-Scan und wird an der Innenseite der Toilette befestigt. Wenn jemand die Toilette benutzt, nimmt das Gerät eine kleine Menge Urin auf und prüft diese. Die Ergebnisse werden dann über eine App auf dem Smartphone angezeigt.

Der U-Scan wird direkt in der Toilette befestigt. © Withings

Zwei Ausführungen

Der U-Scan wird in zwei Varianten angeboten:

Variante für allgemeine Körperwerte

Die Variante mit dem Namen U-Scan Nutrio richtet sich an viele verschiedene Nutzer. Sie misst:

den pH-Wert

die Flüssigkeitsaufnahme

Ketone

Vitamin C

Die Messwerte sind über die Smartphone-App abrufbar. © Withings

Diese Werte können einen Hinweis darauf geben, wie der Körper Energie nutzt und wie ausgewogen die Ernährung ist.

Variante zur Vorbeugung von Nierensteinen

Die zweite Variante heißt U-Scan Calci. Sie misst zusätzlich den Calcium-Anteil im Urin. Dieser kann darauf hindeuten, ob sich mit der Zeit Nierensteine bilden könnten. Die Messungen sollen über einen längeren Zeitraum gesehen ausgewertet werden, damit früh ein Hinweis erfolgt, wenn es zu Problemen kommen könnte.

Die Kartusche im Inneren muss regelmäßig gewechselt werden. © Withings

Im Inneren des Geräts befindet sich eine Kartusche. In ihr findet die Prüfung des Urins statt. Je nachdem, wie oft man das Gerät nutzt, hält die Kartusche bis zu drei Monate. Danach wird sie gegen eine neue Kartusche getauscht. Laut Hersteller soll das einfach möglich sein.

Reinigung und App

Das Gerät wird in einer Station gereinigt und dabei zugleich wieder mit Strom versorgt. Die Auswertung der Werte erfolgt über den kostenpflichtigen Bereich der Withings-App. Dieser kostet 9,95 Euro im Monat oder 99,50 Euro im Jahr.

Im Onlineshop von Withings ist der Preis für das App-Abo jedoch bereits enthalten. Der U-Scan Nutrio kostet 350 Euro. Man kann wählen, ob man das Gerät mit einer oder zwei Kartuschen kauft. Neue Kartuschen werden automatisch an die Nutzer verschickt. Eine Kartusche kostet 99,95 Euro, zwei kosten 179,96 Euro. Die Variante U-Scan Calci soll bald in kleiner Stückzahl folgen.