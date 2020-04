Huawei greift mit der Watch GT 2e an

Günstige Smartwatch will mit Fitness-Funktionen und langer Laufzeit punkten.

Ende März hat Huawei neben dem P40 und dem P40 Pro auch ein neues Tablet und eine neue Fitness-Smartwatch vorgestellt. Letztere hört auf den Namen Watch GT 2e und ist in Österreich ab sofort verfügbar. Bei dem Gerät handelt es sich um eine Weiterentwicklung der Watch GT 2. Der Preis ist eine echte Kampfansage. Die neue Smartwatch verfügt über ein 1,39-Zoll-AMOLED-Touch-Display mit einer Auflösung von 454 x 454 Px, 4 GB Speicher und 16 MB RAM. Das Unisex-Design richtet sich an eine junge Zielgruppe. Die Kopplung mit dem Smartphone erfolgt via Bluetooth (5.1).

© Huawei

Fitness im Fokus

Wie bei der Watch GT 2 ( unser Testbericht ) liegt der Fokus auch bei der Watch GT 2e auf Fitness-Funktionen und einer langen Akkulaufzeit. Dank integriertem GPS werden Workouts auch ohne Smartphone penibel getrackt. Die aufgezeichneten Trainings-Daten inklusive Herzfrequenz lassen sich im Nachhinein per App analysieren, visualisieren und auswerten. Insgesamt stehen über 100 verschiedene Sportmodi zur Verfügung. Individuelleres Tracking von zahlreichen Sportarten ist auch in den eigenen vier Wänden gewährleistet. Zu den bisherigen 15 Modi, die Sportarten wie Laufen, Radfahren oder Indoor-Workout umfassen, sind nun 85 weitere Modi, die über die neue Watch GT 2e getrackt werden können, verfügbar. Positiv: Die Smartwatch erkennt automatisch, wenn Workouts begonnen werden und startet den passenden Tracking-Modus. Außerdem kann man einstellen, dass die Smartwatch per Warnton daran erinnert, sich zu bewegen, wenn man über eine Stunde nicht aktiv war – nicht nur in Zeiten von Homeoffice und Home-Schooling eine nützliche Funktion.

© Huawei

Akku und Gesundheit

Der Akku (455mAh) hat uns bereits beim Test der Watch GT2 vom Hocker gehauen. Mit einer Laufzeit von bis zu zwei Wochen stellt er die Konkurrenz eindeutig in den Schatten. Nun kommt noch eine neue Energiesparfunktion hinzu, welche die Batterieleistung gezielt anpasst. Das soll die Laufleistung noch einmal erhöhen. Wie das Vorgängermodell, verfügt auch die Watch GT 2e über die Funktionen TruSeen und TruRelax. Dank diesen sollen die Nutzer ihren Stresslevel fortlaufend im Blick behalten. Blockaden und Anspannungen können durch gezieltes Atemtraining bekämpft werden. Mit der Huawei Health App erhalten Nutzer nicht nur einen detailreichen Einblick in ihre Aktivitäten. Zudem werden Statistiken und Biometrie-und Leistungswerte geliefert, die einen Überblick über den persönlichen Gesundheitszustand geben.

© Huawei

Smartwatch-Features

Die echten Smartwatch-Funktionen sine überschaubar. Mit der Watch GT 2 e ist es unter anderem möglich Anrufe direkt anzunehmen, auch Benachrichtigungen für SMS, E-Mail, Kalender und soziale Medien (WhatsApp, Facebook, etc.) können empfangen und am kleinen Bildschirm gelesen werden. Praktisch: Für wackelfreie Aufnahmen mit dem Smartphone verfügt die Computer-Uhr über eine Kamerafernsteuerung. Funktionen wie Navigation, Direktantworten auf Nachrichten, Diktieren, etc. sind aber nicht an Bord.

© Huawei

Farben und Preis

Der Fitness-Tracker im Smartwatch-Gewand ist ab sofort in Österreich verfügbar. Die 43 Gramm leichte und 53 x 46.8 x 10.8 mm große Watch GT 2e ist in den drei Farben Graphite Black, Lava Red und Mint Green erhältlich. Der Verkaufspreis von 169 Euro ist eine echte Kampfansage. Wer also eine smarte Uhr mit umfangreichen Fitness-Funktionen zum guten Preis/Leistungsverhältnis sucht, kann hier bedenkenlos zuschlagen. Mit den eingeschränkten Smartwatch-Features muss man jedoch leben können. Das dürfte bei den meisten Nutzern aber der Fall sein.

Diashow: Huawei Watch GT2 im Test 1/22 © oe24.at/digital Die zweite Generation von Huaweis Watch GT wurde um einige Funktionen und Ausstattungsdetails erweitert. Auch die Auswahl... 2/22 © oe24.at/digital ...an Watchfaces wurde vergrößert. Auf Wunsch kann man auch eigene Fotos als Hintergrundbild verwenden. Der Wechsel... 3/22 © oe24.at/digital ...erfolgt einfach per längerem Druck auf das Touch-Display. Dann erscheint die Auswahl. Hat man sich für ein Watchface entschieden,... 4/22 © oe24.at/digital ...muss man es nur anklicken und schon wird es übernommen. Dank eingebautem Lautsprecher kann man mit der Smartwatch nun auch.... 5/22 © oe24.at/digital ...telefonieren, ohne das Smartphone aus der Hosentasche nehmen zu müssen. Benachrictungen von WhatsApp, Instagram, Facebook oder dem... 6/22 © oe24.at/digital ...E-Mail-Programm werden ebenfalls angezeigt. Diese kann man auf dem runden Display auch... 7/22 © oe24.at/digital ...lesen. Eine Antwortmöglichkeit wie bei diversen anderen Smartwatches gibt es jedoch nicht. Um in das... 8/22 © oe24.at/digital ...Menü mit Schnelleinstellungen zu kommen, muss man nur von oben nach unten wischen. Hier findet man auch die praktische Funktion "Mein Telefon suchen". Mit einem Klick beginnt das im Eigenheim oder Büro verlorene Smartphone zu klingeln. Dank... 9/22 © oe24.at/digital ...des Lautsprechers und des integrierten Speichers (bei unserem Testmodell 4 GB) kann man mit der Watch GT2 auch Musik hören. Ist ein Bluetooth-Headset gekoppelt, wird der Sound über dieses ausgegeben. Zu einer der vielen... 10/22 © oe24.at/digital ...Funktionen zählt die Herzfrequenzmessung. Diese erfolgt über einen Sensor... 11/22 © oe24.at/digital ...auf der Rückseite und liefert... 12/22 © oe24.at/digital ...äußerst zuverlässige Werte. Hauptfokus der Watch GT2 bleibt jedoch der... 13/22 © oe24.at/digital ...Fitness-Bereich. Hier stehen so gut wie alle Indoor- und Outdoor-Trainingsaktivitäten (inklusive Triathlon-Funktion) zur Wahl. Nach... 14/22 © oe24.at/digital ...der Einheit kann man sich die persönlichen Werte detailgenau anzeigen lassen. Es gibt... 15/22 © oe24.at/digital ...kaum einen Aspekt, der von der neuen... 16/22 © oe24.at/digital ...Huawei Watch nicht analysiert und... 17/22 © oe24.at/digital ...ausgewertet wird. Die Daten werden dabei.... 18/22 © oe24.at/digital ...grafisch schön aufbereitet und... 19/22 © oe24.at/digital ....sind selbst bei Sonneneinstrahlung gut.... 20/22 © oe24.at/digital ...ablesbar. Der Akku lieferte eine mehr als beeindruckende Leistung ab. Nach sieben intensiven Testagen inklusive zwei täglichen.... 21/22 © oe24.at/digital ...Outdoor-Trainingseinheiten (GPS und Herzfrequenzmessung aktiviert) zeigte die Anzeige noch 30 Prozent Batteriereserve an. Geladen wird der Akku über eine kleine Docking-Station mit USB-C-Anschluss. Diese ist... 22/22 © oe24.at/digital ...erfreulich kompakt und magnetisch. Letzteres sorgt dafür, dass die Watch GT2 beim Laden stets richtig aufliegt.