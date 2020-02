PS5: Sony schaltet Vorbestellseite frei

Japaner wollen PlayStation-5-Interessenten mit offiziellen Infos zu Preis, Datum und Games begeistern.

Nachdem es Anfang der Woche eher schlechte Nachrichten für PlayStation-5-Fans gab (die Konsole soll erst im März statt im Februar vorgestellt werden), dürften viele Interessenten der Spielekonsole folgende Meldung mit großer Freude zur Kenntnis nehmen. Sony hat nämlich eine offizielle Webseite zur PS5 online gestellt (Link unten).

„PlayStation 5 in Kürze erhältlich“

Auf dieser ist das offizielle Logo zu sehen. Darunter steht „PlayStation 5 in Kürze erhältlich“. Zudem wird auch der Marktstart (Ab Weihnachten 2020) noch einmal bestätigt. Das deutet alles auf einen in Kürze bevorstehenden Präsentationstermin hin. Sony dürfte die PS5-Fans nur mehr wenige Wochen auf die Folter spannen. Viel wichtiger als diese Hinweise ist aber der weitere Zusatztext unter dem Header. Mit den darin enthaltenen Infos wollen die Japaner den Interessenten die verbleibende Wartezeit möglichst kurzweilig gestalten.

Infos zu Preis, Start und Games

Konkret schreibt Sony: „Wir haben angefangen, einige der unglaublichen Funktionen vorzustellen, die du von der PlayStation 5 erwarten kannst. Es dauert allerdings noch etwas, bis wir die nächste PlayStation-Generation komplett zeigen können. Melde dich unten an, um als einer der ersten die neuesten Updates zu erhalten, darunter zum Veröffentlichungsdatum und Preis der PS5 sowie zur Liste der Spiele, die zum Launch der PS5 verfügbar sein werden.“

Demnächst vorbestellbar

Fans können sich also für einen offiziellen PS5-Newsletter anmelden. Über diesen werden bald auch wichtige Details wie das Datum der Präsentation und der Veröffentlichung mitgeteilt. Darüber hinaus stellt Sony bereits die Vorstellung der Launch-Titel und des Preises in Aussicht. Letzteres ist natürlich besonders interessant. Zuletzt gab es Gerüchte laut denen die PS5 in Europa ab 449 Euro zu haben sein soll. Sobald die Japaner den offiziellen Preis verraten haben, wird man die PlayStation 5 auf der Infoseite auch vorbestellen können.

