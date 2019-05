In wenigen Wochen startet wieder Sonys jährliche PlayStation-Rabattaktion "Days of Play". Im Rahmen dieser wird es nicht nur zahlreiche verbilligte Spiele geben, sondern auch eine limitierte Version der PlayStation 4. Da die PS5 ohnehin noch über ein Jahr auf sich warten lässt, können Fans bedenkenlos zuschlagen.

>>>Nachlesen: PS5: Sony gibt Hinweis auf Starttermin

Metall-Look

Allzu viele Infos über die spezielle Konsole wurden noch nicht verraten. Fest steht, dass sich die Limited Edition der PS4 Slim vor allem durch einen edlen Metall-Look auszeichnet. Ein Video gibt bereits einen Vorgeschmack auf das Gerät:

Controller

Käufer der Limited Edition Days of Play PS4 bekommen auch einen passenden Dualshock4-Controller. Darüber hinaus sind die Symbole der vier rechten Steuerknöpfe groß am Gehäuse der Konsole abgebildet.

© Sony / PlayStation

Déjà-vu

Laut offiziellen Angaben wird es in den kommenden Wochen mehr Informationen zu den Days of Play 2019 und zur limitierten Konsole geben. Ganz neu ist die Aktion nicht. Schon im letzten Jahr brachten die Japaner im Rahmen ihrer Rabattaktion eine limitierte PS4 an den Start.

>>>Nachlesen: Sony erzürnt Tausende PS4-Besitzer

>>>Nachlesen: Sony bringt eine limitierte PS4-Version