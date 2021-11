× Apple sichert sich geniales iPhone/VR-Brillen-Patent

Kernfunktion der neuen Technologie erinnert an James Bond; möchte wohl jeder Smartphone-Nutzer haben.

Apple hat sich eine innovative Technologie patentieren lassen, die etwas an die Gadgets von James Bond erinnert und wohl nicht nur iPhone-Nutzern gefallen dürfte. Sie sorgt nämlich dafür, dass nur der Smartphone-Besitzer den Inhalt auf dem Display sehen kann.

So funktioniert´s

Der Patentantrag wurde vom US-Patentamt veröffentlicht und von Patently Apple entdeckt. Die Kernfunktion der neuen Technologie hört auf den Namen „Privatsphären-Brille“. Dabei geht es um ein Zusammenspiel eines iPhones mit einer smarten Brille. Nur wer die „Privatsphären-Brille“ trägt, kann den Inhalt auf dem Smartphone-Display sehen. Für alle anderen erscheinen Texte, Fotos, Videos & Co. stark verschwommen und somit unlesbar. Die auf dem iPhone angezeigten Inhalte werden dabei optisch verschlüsselt. Die smarte Brille ist für die Entschlüsselung zuständig.

Nutzerprofile via Face ID

Die „unsichtbaren“ Inhalte sind laut dem Patentantrag jedoch nur ein Teil einer gesamten Funktionskette. Apples Gesichtserkennung Face-ID kann dabei unterschiedliche Nutzerprofile erstellen und diese dann an jene Person anpassen, die das iPhone gerade nutzt. Das kann bei Firmenhandys und/oder in Familien mit Kindern ziemlich praktisch sein. Da so die eigenen Daten stets vor anderen (Mit-)Nutzern gesichert sind, ohne dass man dafür weitere Einstellungen tätigen müsste.



Killer-Feature für AR/VR-Brillen?

Wie berichtet, arbeitet Apple mit Hochdruck an einer Virtual-Reality-Brille und einem Augmented-Reality-Headset . Derzeit führen diese Geräte noch ein absolutes Nischendasein. Die in dem Patent beschriebene Technologie könnte ihnen jedoch einen ordentlichen Schub verleihen. So wäre es zum Beispiel möglich, dass die Face ID im iPhone erkennt, dass der Nutzer eine entsprechende Brille trägt. Dann könnte das Smartphone den Inhalt direkt in deren Gläser projizieren und der Touchscreen würde dabei gesperrt und somit schwarz bleiben.

Fazit

Ob beziehungsweise wann das Patent in Serie geht, kann derzeit nicht gesagt werden. Häufig verschwinden patentierte Technologien wieder in der Schublade. Bei diesem Patent bleibt zu hoffen, dass es umgesetzt wird.