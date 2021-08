Das sind die Top-Neuheiten der weltgrößten Videospielmesse.

Wie berichtet, ist die heurige gamescom am Mittwochabend offiziell gestartet . Aufgrund der Corona-Pandemie geht die weltgrößte Videospielmesse zum zweiten Mal in Folge als reines Online-Event über die Bühne. Das tut dem Neuheiten-Reigen jedoch keinen Abbruch. Auch in diesem Jahr werden auf der gamescom zahlreiche neue Games vorgestellt.

Die besten Spiele der gamescom

Doch nur die allerbesten Neuheiten werden auch für den gamescom Award, mit dem die besten Spiele des Jahres ausgezeichnet werden, nominiert. Wir zeigen Ihnen nun, welche zwei bzw. drei Top-Games heuer für den begehrten Preis in den jeweiligen Kategorien nominiert wurden. Bei diesen Titeln handelt es sich also offiziell um die besten Spiele der gamescom 2021.

Adventure Games

Action Games

Familienspiele

Indie Games

Rollenspiele

Simulationsspiele

Sport Games

Strategiespiele

Multiplayer Games

Ongoing Games

Originale

PC-Spiele

