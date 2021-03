Nun greift der Sound-Spezialist auch im Segment der mobilen Speaker an.

Sonos bringt nun auch einen „echten“ mobilen Lautsprecher in den Handel. Mit dem Move hat der Soundspezialist zwar bereits einen Akku-Speaker im Programm, dieser ist aufgrund seines hohen Gewichts und der nicht gerade kompakten Abmessungen aber eher für den eigenen Außenbereich (Balkon, Garten, etc.) gedacht. Einfach überall mit hinnehmen kann man ihn jedoch nicht.

© Sonos

Kompakt und leicht

Beim brandneuen Roam sieht die Sache anders aus. Das Gerät ist mit 168 x 62 x 60 mm äußerst kompakt und bringt auch nur 430 Gramm auf die Waage. So kann man ihn auch problemlos zu Freunden auf eine Party, zum Badesee oder ins Freibad mitnehmen. Passend dazu ist er auch vor Staub und Wasser geschützt. Dank IP67-Zertifizierung hält der Roam bis zu 30 Minuten lang Wasser in 1 Meter Tiefe stand. Eine Akkuladung soll für 10 stündigen Musikgenuss sorgen. Das Gerät kann kabellos (Qi-Standard) oder mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Kabel aufgeladen werden. Der in Schwarz (Shadow Black) oder Weiß (Lunar White) erhältliche Lautsprecher setzt auf eine Dreiecksform und ein schlichtes Design. Damit wird er auch dem Premiumanspruch von Sonos gerecht.

© Sonos

Kompatibilität und Bedienung

Am wichtigsten ist bei solchen Geräten jedoch der Sound sowie die Kompatibilität. Und hier kann der Hersteller auf seine langjährige Erfahrung zurückgreifen. Da der Roam gleichzeitig mit WLAN und Bluetooth verbunden ist, können Inhalte auf mehrere Arten gestreamt werden - zuhause erfolgt das über WLAN. Verlässt man die eigenen vier Räume, wechselt der mobile Lautsprecher automatisch zu Bluetooth und verbindet sich mit dem gekoppelten Mobilgerät. Verfügt man über weitere Sonos-Lautsprecher gibt es ein besonders praktisches Feature: Mit der neuen Sound Swap Funktion können Nutzer die Play/Pause-Taste am Speaker gedrückt halten, um die Musik auf den nächstgelegenen Lautsprecher in ihrem System zu switchen. So wird der Sound auf einfache Art und Weise von Raum zu Raum übertragen. Über die Sonos App können Nutzer jeden ihrer Lautsprecher mit dem Roam gruppieren, wenn sie über Bluetooth streamen. Laut dem Hersteller ist der neue Lautsprecher mit über 80 Streaming Services, darunter Sonos Radio , kompatibel und kann über die App, per Sprachsteuerung (Amazon Alexa oder Google Assistant ), Apple AirPlay 2 oder direkt über die App des Streaming-Anbieters (Spotify, etc.) gesteuert werden.

© Sonos

Sound

Dass Sonos beim Klang ganz vorne mitspielt, hat das Unternehmen bereits mehrmals bewiesen. Hier soll auch der Roam keinen negativen Ausreißer darstellen. Deshalb wurde der mobile Lautsprecher u.a. von Profis aus den Bereichen Musik und Film mitentwickelt. Sonos verspricht jedenfalls einen hervorragenden Klang bei allen Inhalten. wird. Die präzise abgestimmte Akustik soll einen detailreichen und kraftvollen Sound ermöglichen. Das automatische Trueplay Tuning (Anpassung an das gegebene Umfeld) ist sowohl beim Streaming über Bluetooth als auch über WLAN verfügbar.

Verfügbarkeit und Preis

Laut Sonos ist der neue Roam in Österreich ab dem 20. April für 179 Euro (UVP) erhältlich und kann ab sofort auf der Homepage des Unternehmens vorbestellt werden.