Das Warten für Fans der PlayStation 5 hat ein Ende.

Nachdem Sony mittlerweile alle Informationen zur PlayStation 5 und eine ganze Reihe an Spielen für die neue Top-Konsole veröffentlicht hat, fehlen eigentlich nur noch zwei Details. Diese spielen für die Fans jedoch eine äußerst zentrale Rolle – der Preis und der Starttermin. Doch in Kürze dürfte diesbezüglich das Warten ein Ende haben.

6. August 2020

Laut dem Sony-Insider Roberto Serrano (@geronimo_73) veranstaltet Sony am 6. August 2020 um 22:00 Uhr unserer Zeit ein weiteres virtuelles PlayStation-5-Event. Und dort sollen die letzten fehlenden Informationen bekanntgegeben werden. Auch das letzte große PS5-Event fand an einem Donnerstag um diese Uhrzeit statt. In einem Tweet hat er sogar ein scheinbar offizielles Ankündigungsfoto für die Präsentation veröffentlicht.

Lag bereits mehrmals richtig

Serranos Angaben gelten als glaubwürdig. So sagte er bereits das Sony-Event am 11. Juni richtig voraus. Darüber hinaus berichtet er vorab, dass die PlayStation 5 schwerer und größer sei als die Xbox Series X. Auch das stellte sich im Nachhinein als richtig heraus.

Starttermin und Preis

Wenn die Angaben wirklich stimmen, müssen die PS5-Fans nicht einmal mehr zwei Wochen warten, bis sie den Preis und den Starttermin erfahren. Laut bisherigen Leaks soll die Konsole am 20. November 2020 in den Handel kommen und ab 499 Euro verkauft werden.

