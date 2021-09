× Sonos bringt die Beam 2 mit Dolby Atmos

Die weite Generation der Soundbar geht auf die Wünsche der Kunden ein.

Sonos greift mit der zweiten Generation der Beam an. Bei der beliebten Soundbar hat sich optisch und technisch einiges getan. Dabei hat der Audiospezialist auch auf die Wünsche aktueller Beam-Besitzer reagiert. So unterstützt die Beam (Gen 2) - wie die Arc - nun Dolby Atmos. Darüber hinaus zeigt sich das Gerät anschlussfreudiger.

Beam 2 mit 3D-Sound

Optisch kommt die neue Beam wieder ziemlich edel daher. Statt dem Stoffüberzug setzt die Soundbar nun auf ein Polycarbonat-Gitter. Die Einrichtung erfolgt in wenigen Schritten über die Sonos-App. Bis auf die zwei Kabel (Srom und HDMI) kommt das Gerät dank neuen NFC-Funktionen ohne Zubehör, das die Optik stören könnte, aus. Praktisch: Die Beam 2 steuert und lokalisiert den Klang im Raum automatisch. Technisches Highlight ist die Unterstützung von 3D Audio mit Dolby Atmos. In unserem Arc-Test konnte diese Technologie auf ganzer Linie überzeugen. Als Nutzer hört man beispielsweise Flugzeuge über sich hinwegfliegen oder kann Schritte im Raum wahrnehmen.

Mehrere Möglichkeiten

Wie die erste Generation kann auch die neue Beam vor dem Fernseher platziert oder mithilfe der Sonos-Halterung an der Wand angebracht werden. Gesteuert wird die Soundbar über die Sonos App, mit der TV-Fernbedienung, mehreren Sprachassistenten, Apple AirPlay 2 oder über die Apps von Musikdiensten. Die Beam kann alleine oder zusammen mit weiteren Sub- oder Rear-Speakern verwendet werden. Weiters ist die Beam 2 über die Sonos App mit mehr als 100 Streaming-Diensten kompatibel. Im Laufe dieses Jahres plant der Soundspezialist in ausgewählten Märkten Amazon Music UHD Audio (mit bis zu 24 Bit / 48 kHz) zu unterstützen. Ultra HD soll für Kunden von Amazon Music Unlimited ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein. Sonos kündigte außerdem an, noch in diesem Jahr die Unterstützung für die Dekodierung von DTS Digital Surround über die S2-Plattform auf Playbar, Playbase, Amp, beiden Generationen von Beam und Arc zu unterstützen.

Verfügbarkeit und Preis

Die Beam (Gen 2) ist ab dem 5. Oktober 2021 in den Farben Schwarz und Weiß für 499 Euro (UVP) erhältlich. Auf der Sonos-Homepage kann die neue Soundbar bereits vorbestellt werden.