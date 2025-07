Neue Betrugsmasche über WhatsApp im Umlauf: DIESE simple Option schützt euch

WhatsApp gehört für viele Menschen in Österreich zum Alltag. Doch gerade, weil die App so oft verwendet wird, nutzen Kriminelle sie gezielt für ihre Tricks.

Eine neue Masche sorgt derzeit für Verunsicherung. Dabei wird man ohne eigenes Zutun in unbekannte Gruppen eingeladen – und das kann gefährlich werden. Der folgende Artikel erklärt, wie diese Gruppen funktionieren und wie man sich mit wenigen Klicks schützt.

Neue Masche mit WhatsApp-Gruppen: Das steckt dahinter

In letzter Zeit berichten Nutzer vermehrt davon, plötzlich in Gruppen mit merkwürdigen Namen wie „AMG349“ zu landen. Die Gruppen wirken auf den ersten Blick unauffällig, doch der Schein trügt. Hinter diesen Einladungen steckt oft ein Trick mit ernstem Hintergrund: Die Gruppen sind Teil einer durchdachten Betrugsmasche.

So gehen die Betrüger vor

In diesen Gruppen wird mit sehr gut bezahlten Jobs geworben – teilweise mit Tagesverdiensten von bis zu 800 Euro (Angabe in Euro, kann unrealistisch hoch sein). Die Nachrichten wirken glaubwürdig, vor allem weil sich andere Gruppenmitglieder scheinbar positiv äußern. Doch viele dieser Personen sind entweder automatische Programme (sogenannte Bots) oder direkt Teil der Bande. Was viele nicht wissen: Sobald man in der Gruppe ist, können alle anderen Mitglieder die eigene Telefonnummer sehen. Diese Information reicht den Betrügern oft schon, um sie für weitere Täuschungen zu verwenden. Wer dann auch noch auf Links klickt oder private Daten weitergibt, kann in ernste Schwierigkeiten geraten – zum Beispiel durch Identitätsdiebstahl oder Geldverlust.

So schützt man sich in wenigen Schritten

WhatsApp bietet eine einfache Möglichkeit, sich vor solchen Gruppeneinladungen zu schützen. Dazu muss man die Einstellungen in der App anpassen:

WhatsApp öffnen. Oben rechts auf die drei Punkte (⁝) tippen. „Datenschutz“ auswählen. Dann auf „Gruppen“ gehen. Hier die Einstellung auf „Meine Kontakte“ setzen.

Durch diese Änderung können nur noch Personen aus dem eigenen Adressbuch Gruppen-Einladungen senden. Fremde haben keine Möglichkeit mehr, einen einfach so hinzuzufügen.

Das sollte man tun, wenn man schon in so einer Gruppe ist

Falls man bereits in eine solche Gruppe eingeladen wurde, ist schnelles Handeln wichtig:

Gruppe sofort verlassen. Die Nummer des Einladenden blockieren. Die Gruppe bei WhatsApp melden, damit diese überprüft wird.

Die Lösung ist simpel – und schützt euch effektiv vor dieser Masche.