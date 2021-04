Nutzer kommen mit einem Klick zum Angebot fast aller verfügbaren Jobs - auch per App.

In der Corona -Pandemie haben viele Österreicher ihren Job verloren . Trotz vieler offener Stellen erweist sich die Suche nach einem neuen Arbeitgeber nicht immer ganz einfach. Dem will nun das Arbeitsmarktservice (AMS) Österreich entgegenwirken. Ab sofort ist nämlich durch eine neue Jobsuchmaschine (Link unten) fast das komplette Jobangebot in Österreich auf einen Klick zugänglich. Derzeit sind hier fast 300.000 freie Stellen gelistet. Damit stünden laut AMS nun viel mehr Stellenangebote zur Verfügung. Bisher waren nur rund 40 Prozent aller freien Stellen sichtbar, nun seien es beinahe 100 Prozent.

© Screenshot / AMS ×

"Strukturiert und einfach"

„Mit der neuen Plattform 'alle jobs' ermöglichen wir Arbeitssuchenden einen noch umfassenderen Überblick über verfügbare Stellen und steigern dadurch deren Chancen, wieder in Beschäftigung zu kommen. Besonders in herausfordernden Zeiten wie derzeit ist es umso wichtiger, optimale Voraussetzungen zu schaffen, um offene Stellen und Arbeitsuchende zusammen zu führen“ so Arbeitsminister Martin Kocher. „Der große Vorteil der neuen Jobsuche besteht darin, dass hier fast alle ausgeschriebenen Stellen für Österreich strukturiert und einfach zu finden sind. Dazu zählen dem AMS gemeldete Stellenangebote ebenso wie Ausschreibungen österreichischer Unternehmen und Institutionen, Angebote aus Karriereplattformen sowie Grenzraum-Stellen der Bundesagentur für Arbeit“, erklärt AMS-Vorstand Johannes Kopf.

© Screenshot / AMS ×

Auch über App zugänglich

Die neue Job-Suchmaschine ist auch über die ebenfalls erneuerte "AMS Job"-App (Download-Links unten) nutzbar. Laut dem AMS hat die Anwendung derzeit rund 250.000 Nutzer. Bisher waren darin die beim AMS von Unternehmen ausgeschriebenen Stellen zu sehen. Ab sofort findet man hier ebenfalls alle Jobs aus dem Internet. Die Suche über die Jop-App hat gegenüber der neuen Suche auf der Homepage auch einen Vorteil. Hier können die Nutzer eine Suche auch abspeichern. Falls eine zum jeweiligen Suchprofil passende Stelle verfügbar wird, bekommt man eine Push-Benachrichtigung.

