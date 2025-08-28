Neue Leaks zu GTA VI: DAS müssen Fans jetzt wissen

Rockstar Games will mit GTA VI offenbar alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Neue Leaks lassen erkennen, wie ambitioniert das Projekt ist.

Der kommende Open-World-Titel (Release 2026) soll nicht nur größer, sondern auch deutlich lebendiger und interaktiver sein als alle Vorgänger.

Die Karte wird demnach doppelt so groß wie in GTA V und umfasst drei große Städte, vier kleinere Orte sowie drei Inseln, von denen zwei stark an Kuba und die Bahamas angelehnt sind. Mit dem SERA-Raumfahrtzentrum (inspiriert von NASA) und dem Vergnügungspark Fairyland (angelehnt an Disney World) kommen völlig neue Schauplätze hinzu. Gleichzeitig feiern Klassiker wie der Malibu Club, das Ocean View Hotel, Little Haiti oder Leaf Links ihr Comeback.

Interaktivität

Ein besonderes Augenmerk liegt diesmal auf Interaktivität: Schon im Leak war zu sehen, wie der Spieler mit einer simplen Kaugummiautomaten-Szene interagieren kann. Rund 1.500 Welt-Events sollen für ständige Abwechslung sorgen. Auch das Wetter wird realistischer – dank 3D-Clouds, dynamischem System und überarbeiteten Wasserphysiken, die sogar eigene Wasser-Missionen ermöglichen.

Die Welt soll nicht nur größer, sondern auch lebendiger wirken: 70 Prozent der Gebäude sind betretbar, NPCs führen ein eigenes Leben und treffen in Echtzeit Entscheidungen, die vom Geschehen um sie herum beeinflusst werden. Auch die Polizei-KI wird deutlich intelligenter – sie agiert realitätsnah und verlangt den Spielern mehr Planung ab, besonders bei den stark in den Fokus gerückten Heists und beim Drogenhandel. Teure Autos lassen sich künftig nur noch mit den passenden Werkzeugen stehlen.

Bessere Mechaniken

Viele Mechaniken aus früheren Teilen feiern ihre Rückkehr: Das Körpergewichtssystem sowie Dual-Wielding aus San Andreas, dazu Gore und Dismemberment für noch brutalere Kämpfe. Auch die Beziehung zwischen den beiden Protagonisten Jason und Lucia soll eine Rolle spielen und dynamisch auf die Spielweise reagieren.

An Freizeitaktivitäten wird es ebenfalls nicht fehlen: Neu hinzukommen Fußball, Surfen und Mud Clubs, während bewährte Klassiker wie Basketball, Tennis, Bowling, Fitnessstudios, Angeln, Schießstände sowie Nacht- und Stripclubs ebenso wieder spielbar sind wie Golf.

Nicht zuletzt erhält auch der Online-Modus ein Update: Er wird sich stärker am populären Roleplay-Ansatz orientieren, der schon in inoffiziellen Community-Servern für Begeisterung sorgt.

Alles deutet darauf hin, dass GTA VI die vielleicht größte und tiefgründigste Open World der Videospielgeschichte bieten könnte – mit nie dagewesener Detailtiefe und einem Spielplatz, der sich ständig verändert.