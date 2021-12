× Neuer Internet- Speedtest zeigt Störquellen sofort auf

Nutzer sehen, ob die Gründe für eine (zu) niedrige Geschwindigkeit im Heimnetz ober beim Anbieter liegen.

In Österreich schreitet die Versorgung mit Breitbandanschlüssen zwar ordentlich voran, dennoch sind viele Nutzer mit der Geschwindigkeit ihres Internets nicht zufrieden. Eine lahme Verbindung kann mehrere Gründe haben und muss nicht unbedingt am Anbieter liegen. Magenta bietet seinen Kunden nun eine Möglichkeit, die dafür sorgen soll, dass das eigene Internet schneller wird.

Geht über klassische Speedtests hinaus

Konkret hat der Mobilfunker einen neuen Speedtest, der gemeinsam mit Kapsch entwickelt wurde, vorgestellt. Dank technischen Weiterentwicklungen soll dieser die Internet-Speed-Messung deutlich verbessern. Laut Magenta kann das neue Tool technische Probleme oder Konfigurationsfehler sofort erkennen. Nutzer würden so nicht nur Auskunft über ihre Internet-Performance bekommen. Bei Verbesserungsbedarf liefere der neue Speedtest die passenden Tipps zur Optimierung gleich mit, so das Unternehmen. Verfügbar ist das neue Tool zunächst für alle Magenta-Kunden, die einen Glasfaser-Kabelinternetanschluss haben. Bald sollen auch DSL-Anschlüsse unterstützt werden.

So funktioniert´s

Die Handhabung gestaltet sich wie bei herkömmlichen Speedtests. Der Anwender braucht lediglich einen Button drücken, um die Messung zu starten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tests führe das neue Tool aber bei Bedarf zwei voneinander unabhängige Messungen durch, erklärt Magenta. Zuerst werde die Bandbreite bis zum Endgerät (PC, Notebook oder Smartphone) gemessen und die erreichte Download- und Upload-Geschwindigkeit angezeigt. In einem nächsten Schritt gleiche der neue Speedtest die erreichten Messdaten mit dem aktuellen Internettarif des Kunden ab. Dieser ist in Form der maximal verfügbaren Bandbreite auf dem Router gespeichert. Wird die Geschwindigkeit nicht erreicht, startet automatisch eine zweite Messung. Diesmal wird die Bandbreite im Magenta Netz bis zum Kunden-Modem gemessen. Wird bei dieser zweiten Messung der volle Speed erreicht, liege das Problem nicht an der Internetleitung, sondern im Heimnetzwerk des Kunden. Wird auch bei diesem Test der optimale Speed nicht erreicht, liege die Ursache hingegen am Modem oder im Magenta Netz. In diesem Fall helfe die technische Serviceline (0676 200 7777) weiter.

© Magenta Telekom ×

Tipps für schnelles Internet

Bei Nichterreichung der verfügbaren Bandbreite bekommen die Kunden im Rahmen des Speedtests Hilfestellungen und Tipps präsentiert . Diese beinhalten unter anderem Angaben zur richtigen Platzierung des Routers oder Infos zur WLAN Optimierung. Dadurch werde die Internet-Performance laut Magenta in vielen Fällen auf deutlich bessere Werte gebracht. Ziel des neuen Speedtests sei es, am Ende das bestmögliche Interneterlebnis zu erreichen. Derzeit ist er in seinem vollen Umfang nur für Glasfaser-Kabelinternet-Kunden verfügbar, im Laufe der nächsten Monate soll das neue Tool dann auch Kunden mit DSL-Anschluss zur Verfügung stehen.