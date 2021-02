Ab 1. März gibt es eine neue Bewertungsskala für Fernseher, Kühlschränke, Waschmaschinen & Co.

Für Käufer von Elektrogeräten gibt es ab 1. März eine wichtige Neuerung. Denn dann startet das neue verbraucherfreundlichere und einfachere EU-Energielabel zur Kennzeichnung für Fernseher, Kühlschränke, Waschmaschinen und Co.



Damit sei Schluss mit verwirrendem "A+++", die Informationen werden verständlicher, so die Österreichische Energieagentur. Die Bewertungsskala reicht künftig von A bis G, bisherige Plus-Zeichen hinter dem Buchstaben entfallen. Derzeit gibt es für die meisten Geräte "A+++" bis G.



