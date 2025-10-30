Neues YouTube-Update bringt gleich zwei große Neuerungen

Youtube plant, Videos mit niedriger Auflösung künftig automatisch mit künstlicher Intelligenz zu verbessern.

Nutzerinnen und Nutzer sowie Videoersteller können der automatischen Anpassung widersprechen.

Automatische Verbesserung für niedrige Auflösungen

Videos, die in Auflösungen unter 1080p hochgeladen werden, sollen bald automatisch auf HD-Qualität hochgerechnet werden (1.920 × 1.080 Pixel). Später soll auch eine Skalierung auf 4K (3.840 × 2.160 Pixel) möglich sein. Der Fokus liegt besonders auf der Wiedergabe auf Fernsehgeräten, auf denen unscharfe Videos stärker auffallen. Youtube betont, dass sowohl die Ersteller als auch die Zuschauer die Möglichkeit haben, der automatischen Verbesserung zu widersprechen. Nur Videos, die ursprünglich zwischen 240p und 720p hochgeladen wurden, werden angepasst.

Kontrolle über die Originale bleibt

Youtube versichert, dass die Originaldateien unverändert bleiben. Videoersteller behalten die Kontrolle über ihre Inhalte. Zuschauer können weiterhin die ursprünglich hochgeladene Auflösung auswählen, während die hochskalierten Versionen in den Einstellungen deutlich gekennzeichnet werden. Die Einführung der Widerspruchsoption reagiert auf frühere Kritik. Einige Videoersteller berichteten, dass automatische Verbesserungen zu unerwünschten visuellen Effekten geführt haben.

Neue Funktionen für TV-Nutzer

Youtube testet auch Funktionen für die Nutzung auf Fernsehern. So sollen Produkte, die in Videos vorgestellt werden, künftig über einen QR-Code abrufbar sein. Zuschauer können den Code mit dem Smartphone scannen und gelangen direkt zur Produktseite. Zusätzlich prüft die Plattform, Produkte zu bestimmten Zeitpunkten innerhalb eines Videos hervorzuheben. Laut Youtube wächst der Fernseher als Wiedergabegerät besonders schnell und spielt daher eine immer größere Rolle für den Streamingdienst.