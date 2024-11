November-Update: So schließt Samsung über 50 Sicherheitslücken

Samsung startet auch dieses Jahr wieder als erster aller Smartphone-Hersteller mit den November-Updates.

Der November ist traditionell die Zeit frischer Software-Updates. Und wie schon in den Jahren zuvor nimmt Samsung auch heuer wieder eine Vorreiterrolle ein. Noch vor der Konkurrenz veröffentlichte das südkoreanische Tech-Unternehmen das erste Update seiner Art für die neueste Version der Galaxy S24-Reihe - zunächst für die Modelle S24, S24 Plus und S24 Ultra. Pixel-User und Nutzer anderer Hersteller hingegen müssen noch auf die Aktualisierungen für ihre Smartphones warten.

Samsung nach werden durch das Update über 50 Sicherheitsanfälligkeiten behoben. Davon zielen 38 direkt auf das Android-Betriebssystem ab, während die übrigen Updates die Samsung-Software betreffen. Wie erwähnt wird das Update zunächst nur für ausgewählte Geräte freigegeben. Im Laufe des Monats sollen dann aber auch viele weitere Samsung-Smartphones vom November-Update profitieren.

Das große Warten auf Android 15 und One UI 7 hält indessen an. Denn: Samsung hat die Veröffentlichung auf 2025 verschoben. Die neuen Galaxy S25-Modelle sollen die ersten Smartphones sein, die mit dieser Software ausgestattet werden. Ein baldiger Beta-Test wird jedoch in Aussicht gestellt, sodass die Nutzer nicht allzu lange auf wichtige Neuigkeiten warten müssen.