One-UI: Samsung-Experte entdeckt verstecktes Feature und ist begeistert

Ein Technikexperte ist bei einem genaueren Blick auf Samsungs Benutzeroberfläche One UI auf eine neue Funktion gestoßen.

Sie könnte künftig vielen Nutzerinnen und Nutzern Zeit sparen: Die Software erkennt, was in einem Video gesagt und gezeigt wird – und erstellt daraus eine Zusammenfassung. Das Tool befindet sich zwar noch in der Entwicklung, zeigt aber bereits vielversprechende Ergebnisse.

KI-Funktion entdeckt: One UI 8 soll Videos automatisch analysieren

Ein Entwickler hat in einer versteckten Testversion der Samsung-Benutzeroberfläche One UI 8 ein neues Werkzeug entdeckt, das künstliche Intelligenz verwendet, um Videos zu analysieren. Die Funktion arbeitet mit Ton, Bildmaterial und eingeblendeten Texten (wie etwa Untertiteln). Auf dieser Grundlage fasst sie die wichtigsten Inhalte eines Videos automatisch zusammen – in kurzen Stichpunkten. Gefunden wurde dieses Werkzeug von Josh Skinner, der für das Technikportal SammyGuru schreibt. Die Entdeckung gelang ihm in einem sogenannten Debug-Menü, das normalerweise nur von Fachleuten verwendet wird.

Ähnliche Technik bereits bei YouTube im Einsatz

Die Methode erinnert an Funktionen, die derzeit schon in Verbindung mit der sogenannten Gemini-KI bei YouTube verwendet werden können. Dort ist es bereits möglich, sich durch ein KI-Werkzeug eine Zusammenfassung von bestimmten Videos anzeigen zu lassen. Der Unterschied: Samsungs neue Lösung funktioniert auch bei Inhalten, die nicht auf YouTube hochgeladen wurden – zum Beispiel auf Webseiten, in Apps oder in anderen Videoportalen.

Aktuelle Lösung ist noch eingeschränkt

In der aktuellen Version des Samsung-Browsers ist bereits eine ähnliche Zusammenfassungsfunktion eingebaut. Diese beschränkt sich bisher allerdings darauf, Titel und Beschreibungen von YouTube-Videos auszulesen. Die neue Funktion in One UI 8 geht deutlich weiter und analysiert den gesamten Videoinhalt – also auch gesprochene Worte und visuelle Elemente.

Erste Tests zeigen hohe Genauigkeit

Josh Skinner und sein Team konnten das neue Werkzeug bereits aktivieren und mit eigenen Inhalten testen. Ihr Fazit: Die Ergebnisse sind präzise und wirken durchdacht. In einem Beispiel analysierte die Software ein eigenes Video über die neue Internet-Oberfläche von Samsung und erstellte daraus eine kurze Zusammenfassung mit allen besprochenen Punkten. Laut den Testern war das Resultat „unglaublich genau“.

Noch nicht für die breite Masse verfügbar

Bis dieses neue Werkzeug für alle nutzbar ist, dürfte es allerdings noch dauern. Aktuell rollt Samsung erst die Version One UI 7 auf seine aktuellen Galaxy-Smartphones aus. One UI 8 wird daher voraussichtlich frühestens im Frühjahr 2026 veröffentlicht – vermutlich zusammen mit der Galaxy-S26-Reihe. Preise für diese Geräte wurden noch nicht bekannt gegeben, in der Vergangenheit lagen neue Samsung-Modelle dieser Serie jedoch bei rund 900 bis 1.400 Euro (Stand: vergangene Modellgenerationen).