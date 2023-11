Ex-UFC-Star verdient nun auf OnlyFans Millionen

''In 24 Stunden verdiene ich mehr als in meiner gesamten Kampfkarriere.''

Die einstige UFC-Kämpferin Paige VanZant (29) hat ihre Fäuste gegen ein lukrativeres Business eingetauscht. Statt im Oktagon verdient sie nun auf ihrem OnlyFans-Kanal mit freizügigen Fotos und Videos. Trotzdem beweist die Amerikanerin, dass sie immer noch kämpferisch unterwegs ist.

Hohe Summen

Mit über 3,2 Millionen Instagram-Followern ist VanZant längst nicht mehr nur in der MMA-Welt bekannt. Bereits 2016 nahm sie an der Tanz-Show "Dancing with the Stars" teil. Doch ihr Wechsel zu OnlyFans stieß nicht überall auf Begeisterung. VanZant gesteht in Podcasts, dass sie im Netz oft mit Anfeindungen konfrontiert wird.

Doch anstatt sich zu beugen, zeigt die ehemalige Fliegengewicht-Kämpferin in einem Instagram-Video ihre Vergangenheit und Gegenwart. Zwei Bilder präsentieren sie in knappen Dessous und mit blutverschmiertem Gesicht im Kampf. Die Botschaft an ihre Kritiker: "Das eine hat mich reich gemacht, das andere berühmt. An alle Hater - redet ruhig weiter Scheiße! Das ist zu gut, um es nicht zu tun."

Dieser Seitenhieb gegen ihre Internet-Trolle kommt bei den Fans gut an. Selbst Box-Weltmeisterin Ebanie Bridges (37) zeigt Zuspruch. Finanziell zahlt sich der Schwenk ins Erotik-Business aus.

"OnlyFans ist definitiv meine größte Einnahmequelle", enthüllt VanZant im "Only Stans"-Podcast von Barstool Sports. "In 24 Stunden verdiene ich mehr als in meiner gesamten Kampfkarriere." Ihr letzter MMA-Fight liegt im Juli 2020 zurück. Seitdem mischt sie auch in der Bare Knuckle Fighting Championship mit. Im September 2022 wagte sie den Schritt zu OnlyFans.

"Anfangs war ich nervös wegen des Stigmas, aber jetzt fällt es mir schwer, mich davon zu lösen", gesteht das heutige Model.