Online-Shops aus Österreich - es muss nicht immer Amazon sein

Online einzukaufen, funktioniert in hierzulande auch abseits des US-Giganten.

Die Bundesregierung hat am Wochenende den zweiten harten Lockdown für Österreich bekanntgegeben. In der Covid-19-Notsituationsverordnung ist u.a. eine Sperre des gesamten heimischen Non-Food Handels von 17. November bis 6. Dezember vorgesehen. Ausgenommen sind lediglich Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Drogerien und Trafiken sowie Banken und Post-Filialen."Für unsere Branche ist der harte Lockdown das Worst Case Szenario. November und Dezember sind die beiden umsatzstärksten, wichtigsten Monate des Geschäftsjahres. Pro Lockdown-Woche rechnen wir im Non-Food Handel mit einem Umsatzausfall von mindestens 900 Millionen Euro. Profitieren werden in erster Linie jene internationalen Onlinehändler aus Drittstaaten, die kaum Steuern zahlen und wenig zum Gemeinwohl beitragen. Der Lockdown gleicht für die Handelsbranche einem Amazon-Förderungsprogramm", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.Doch die heimischen Online-Shopper haben es selbst in der Hand, damit der Lockdown II kein Förderungsprogramm für den weltgrößten Online-Händler aus den USA wird. Denn auch die heimischen Händler verkaufen ihre Waren und Produkte online. Nur sind deren Shops häufig nicht so bekannt. Es gibt jedoch einige Anlaufstellen, die doch einen ganz guten Überblick über die österreichischen Online-Shops geben.