OpenAI plant Ankündigung von neuer Suchmaschine

In den USA will der ChatGPT-Entwickler OpenAI offenbar am Montag eine neue KI-getriebene Suchmaschine ankündigen.

Das berichteten zwei damit vertraute Personen am Donnerstag (Ortszeit). Offiziell angekündigt wird bisher aber nichts. Die Ankündigung könnte einen Tag vor dem Beginn der jährlichen Google-Konferenz am Dienstag erfolgen, auf der der Tech-Gigant voraussichtlich eine Reihe von KI-bezogenen Produkten vorstellen wird. OpenAI lehnte eine Stellungnahme ab.

Bloomberg und "The Information" hatten zuvor berichtet, dass das von Microsoft unterstützte Unternehmen OpenAI an einer Suchmaschine arbeitet, die möglicherweise mit Alphabets Google und mit Perplexity, einem gut finanzierten KI-Such-Startup, konkurrieren könnte. Die neue Suchmaschine von OpenAI ist laut Medienberichten eine Erweiterung des Flaggschiffprodukts ChatGPT und soll ChatGPT ermöglichen, direkte Informationen aus dem Web zu beziehen und Zitate einzubinden.