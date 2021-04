Der beliebte Bezahldienst hat die Geldspar-Option, die für alle Nutzer gilt, gut versteckt.

PayPal zählt auch hierzulande seit Jahren zu den beliebtesten Bezahldiensten für Online-Shopping. In den USA können die PayPal-Nutzer mittlerweile sogar schon mit Bitcoin bezahlen . Bis das auch in Österreich funktioniert, wird es wohl noch eine Weile dauern. Was jetzt schon möglich ist, viele aber nicht wissen: Heimische PayPal-Nutzer können sich pro Jahr bis zu 300 Euro sparen.

12 kostenlose Retouren pro Jahr

Der Bezahldienst bietet nämlich eine Option für kostenlosen Rückversand. Diese greift immer dann, wenn der Onlineshop nicht ohnehin eine kostenlose Rücksendung anbietet. Konkret werden bei den „kostenlosen Retouren“ von PayPal die Kosten von bis zu 25 Euro für 12 Bestellungen pro Jahr zurückerstattet. Da diese Geldsparfunktion aber von den Kunden aktiv aktiviert werden musst, haben viele davon noch nie etwas gehört. Doch sobald die Option einmal aktiviert ist, kann man jedes Jahr bis zu 300 Euro sparen. Voraussetzung ist, dass die Bestellung (gilt weltweit) ausschließlich über PayPal bezahlt wurde.

So funktioniert´s

Die „kostenlosen Retouren“ können im eigenen PayPal-Nutzerkonto aktiviert werden. Ist das erledigt, funktioniert alles ziemlich einfach. Man muss lediglich die mit dem Bezahldienst bezahlte Bestellung an den Onlineshop zurückschicken und die Rechnung für die Versandkosten aufheben. Jetzt können Sie in Ihrem PayPal-Konto unter Bestellungen die retournierte Bestellung auswählen und die Rückerstattung beantragen. Das muss binnen 30 Tagen nach dem Rückversand passieren. Laut PayPal wird der offene Betrag binnen fünf Tagen auf das PayPal-Konto des Nutzers überwiesen. In folgendem GIF werden die drei Schritte noch einmal veranschaulicht.

Voraussetzungen

Wie erwähnt, müssen für die kostenlosen Retouren einige Voraussetzungen (Bezahlung ausschließlich mit PayPal, 30 Tage Frist, etc.) erfüllt sein. Alle Bedinungen hat PayPal auf dieser Seite zusammengefasst.

www.paypal.at/retouren