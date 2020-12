Bei der Nachricht handelt es sich um eine fiese Phishing-Abzocke.

Wie berichtet, hat die Raiffeisenbank unlängst die Nutzer ihrer Banking-App ELBA vor einer Phishing-Attacke gewarnt . Wer sich an die Empfehlungen hält, ist auf der sicheren Seite. Die Cyberangreifer verschicken dabei vor allem gefälschte Mails. Mit diesen wollen sie an die Kontodaten der Kunden abgreifen. Mittlerweile kommt es aber auch vermehrt zu Angriffen per SMS. Wie die Angreifer an die Telefonnummern kommen, ist nicht bekannt. Möglicherweise werden die SMS auch nur auf gut Glück versendet.

Gefälschte SMS und Mails

Laut der Warnung (siehe ganz Foto unten) verschicken die Betrüger E-Mails oder SMS, in der sie die ELBA-Kunden zur Durchführung oder zur Bestätigung einer Push-TAN Aktivierung auffordern. Doch Vorsicht, denn die Mails bzw. SMS sind gefälscht. Wer eine solche Nachricht bekommt sollte sie sofort löschen und ja nicht auf den beigefügten Link klicken. Die gefälschte SMS sieht wie folgt aus:

Den Anweisungen nicht Folgen

Wer diese SMS bekommt, sollte sie sofort löschen.

Wer den Anweisungen der Betrüger folgt, wird auf gefälschte Webseiten weitergeleitet. Gibt man dort seine Daten ein, fallen diese in die Hände der Betrüger. Die Raiffeisenbank hat eine klare Empfehlung an ihre ELBA-Nutzer: „Folgen Sie solchen oder ähnlichen ungewöhnlichen Aufforderungen auf keinen Fall!"

