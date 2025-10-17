Platte voll? DIESER einfache Trick entlastet euren iPhone-Speicher

Viele iPhone-Nutzerinnen und -Nutzer kennen das Problem: WhatsApp nimmt mit der Zeit immer mehr Speicherplatz ein. Fotos, Videos und Sprachnachrichten sammeln sich an und lassen das Gerät langsam voller werden.

Jetzt arbeitet WhatsApp an einer Lösung, die schon von Android-Geräten bekannt ist – dort aber nun um eine praktische Erweiterung ergänzt wird.

Bessere Kontrolle über den automatischen Download

Bisher wurden Medien wie Fotos oder Videos auf dem iPhone meist automatisch in voller Qualität heruntergeladen. Das führte dazu, dass der Speicher rasch an seine Grenzen kam. Mit der neuen Einstellungsmöglichkeit, die bald für iOS verfügbar sein soll, können Nutzerinnen und Nutzer genau festlegen, in welcher Qualität Medien automatisch geladen werden. In den WhatsApp-Einstellungen unter „Speicher und Daten“ wird künftig ein neuer Abschnitt mit dem Namen „Autom. Download-Qualität“ erscheinen. Dort kann zwischen „Standard“ und „HD“ gewählt werden.

Standard: WhatsApp lädt eine komprimierte Version herunter, die weniger Platz braucht und schneller übertragen wird.

HD: Die Datei bleibt in voller Auflösung erhalten, ist dafür aber deutlich größer – laut WhatsApp bis zu sechsmal.

Die Kompression erfolgt bereits beim Versenden der Datei. So werden automatisch zwei Versionen eines Bildes oder Videos erstellt. Je nach Einstellung lädt das empfangende iPhone dann die kleinere oder die größere Datei.

Neue Zusatzfunktion für iPhone

Die iOS-Version bietet zusätzlich eine praktische Option: Wer zunächst die komprimierte Datei erhält, kann sich später jederzeit für die HD-Variante entscheiden. Tippt man im Chat auf das kleine HD-Symbol, zeigt WhatsApp die Dateigrößen und Auflösungen beider Versionen im Vergleich an. Danach lässt sich die bessere Version mit einem Fingertipp herunterladen. Diese Neuerung hilft, den eigenen Speicherverbrauch besser einzuschätzen. Nutzerinnen und Nutzer sehen damit direkt, wie viel Platz einzelne Fotos oder Videos tatsächlich einnehmen – und wie viel sie durch die Komprimierung sparen können.

Aktuell befindet sich die Funktion in der Beta-Version von WhatsApp. Das bedeutet, sie steht nur einer begrenzten Anzahl an iPhone-Nutzerinnen und -Nutzern zur Verfügung. Wann die endgültige Freigabe für alle erfolgt, hängt vom Verlauf der Tests ab. Wenn alles stabil läuft, dürfte die neue Funktion bald in der normalen App-Version erscheinen.