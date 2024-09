PlayStation 5 Pro enthüllt: Sony launcht Luxus-Konsole

Am Dienstag überraschte Sony mit einer unerwarteten Ankündigung: Was als "Technische PlayStation 5-Präsentation" per Live-Stream angekündigt war, entpuppte sich als lang ersehnte Vorstellung der PlayStation 5 Pro.

Nachdem in den ersten rund zehn Minuten einige technische Spezifikationen vorgestellt, wurde dann die wichtigste Information enthüllt: Die neue Konsole wird ab dem 7. November 2024 für 799,99 Euro erhältlich sein. Vorbestellungen können bereits ab dem 26. September 2024 aufgegeben werden.

Damit ist der Preis höher als erwartet. Die PlayStation 5 Pro bietet aber auch einen stärkeren Grafikprozessor, fortschrittliches Raytracing sowie KI-basiertes Upscaling für neue und ältere Spiele. Weitere technische Einzelheiten: Der Grafikprozessor der Pro-Version soll 67 Prozent mehr Recheneinheiten und 28 Prozent mehr Speicher als das aktuelle PS5-Modell besitzen. Dies führe zu einer bis zu 45 Prozent schnelleren Berechnung des Gameplays, erklärte Mark Cerny, Systemarchitekt der PlayStation.

Besonders beim Raytracing soll die PlayStation 5 Pro deutliche Fortschritte machen, da die Konsole in der Lage sein soll, Lichtstrahlen doppelt bis dreimal so schnell wie die Standard-PS5 zu berechnen. Das neue KI-gestützte Upscaling, genannt "PlayStation Spectral Super Resolution", soll durch maschinelles Lernen extrem scharfe und detailreiche Bilder erzeugen.

Ohne Disc-Laufwerk

Schon jetzt gibt es zahlreiche Spiele, die von der neuen Technik profitieren und ein entsprechendes Update erhalten werden, darunter Titel wie "Alan Wake 2", "Assassin’s Creed: Shadows", "Demon’s Souls", "Dragon’s Dogma 2", "Final Fantasy 7 Rebirth", "Gran Turismo 7", "Hogwarts Legacy", "Horizon Forbidden West", "Marvel’s Spider-Man 2", "Ratchet & Clank: Rift Apart", "The Crew Motorfest", "The First Descendant" und "The Last of Us Part II Remastered".

Im Lieferumfang des 800-Euro-Pakets sind neben der Konsole, die mit einer 2 Terabyte SSD ausgestattet ist, auch ein DualSense Wireless-Controller enthalten. Wie bei der Standard-PS5 wird das Spiel "Astro’s Playroom" vorinstalliert sein. Die PlayStation 5 Pro wird ausschließlich als "Digital Edition" ohne Disc-Laufwerk angeboten. Wer physische Spiele nutzen möchte, kann ein externes PS5-Laufwerk für etwa 120 Euro zusätzlich erwerben.