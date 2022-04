Polizei warnt vor Fake-Milka-Gewinnspiel

Dreiste Masche. Unbekannte versuchen auf Handy zuzugreifen und ihre Opfer in Abo-Fallen zu locken.

Unbekannte Täter bringen seit Tagen diverse Geschenkspiele einer international bekannten Schokoladenfirma in Umlauf. Dabei versuchen die Täter auf Mobiltelefone zuzugreifen und ihre Opfer in Abo-Fallen zu locken. Das Landeskriminalamt Steiermark warnt.

Pünktlich vor Ostern kommt es zu dieser Vorgehensweise. Personen erhalten eine Nachricht, dabei wird die Teilnahme an einem Gewinnspiel angeboten. Tippt man die Nachricht an wird man auf eine Webseite umgeleitet. Dabei nimmt es den Anschein, als würde man sich auf der Webseite einer international bekannten Schokoladenfirma befinden. Die Opfer werden in der Folge aufgefordert, persönliche Daten bekannt zu geben und danach die Nachricht über einen bekannten Messenger Dienst, an 20 Kontakte weiterzuleiten. Nur so könne man an einer Verlosung teilnehmen. In aktuellen Fällen wird den Besitzern der Telefone danach suggeriert, dass ihr Mobiltelefon mit Schadsoftware infiziert worden sei und dies durch die Installation eines Programmes behoben werden könne.

Landeskriminalamt Steiermark warnt

Ein Ermittler des Landeskriminalamtes Steiermark dazu: „Beim Zugriff über die Webseite dieser bekannten Schokoladenfirma soll Vertrauen geschaffen werden“. Diese Webseite stammt aber NICHT von dieser Firma. Dies kann man auch an der URL erkennen, die das Landessuffix „*.RU“ aufweist. Hinter der angebotenen „Sicherheitssoftware“ verbirgt sich derzeit ein Programm, welches das Opfer zum Abschluss eines Abonnements verleitet. Es kann jedoch sein, dass die Programme in den kommenden Tagen gegen Schadsoftware (Phishing- oder Banking Trojaner) ausgetauscht werden. Dabei kann es sogar zu größeren Schäden kommen“.

Präventionstipps: