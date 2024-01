Darauf stehen die heimischen Pornhub-User

Intime Einblcike: Pornhub veröffentlichte die Zahlen für Österreich.

Wie jedes Jahr veröffentlicht die Website Pornhub einen Jahresrückblick. Darin gibt das Porno-Portal Einblicke in das User-Verhalten: Welche Suchbegriffe wurden am häufigsten eingegeben? Welche Kategorien waren am beliebtesten? Welche Porno-Stars wurden am öftesten gesucht?

Neben einer weltweiten Statistik veröffentlichte Pornhub nun auch Zahlen für Österreich. Die meistgesuchten Begriffe bei uns sind dabei „deutsch“, „milf“ und „lesbian“.

© Pornhub

Die beliebtesten Stars sind Angela White, Abella Danger und Eva Elfie.

© Pornhub

Laut Pornhub-Statistik betrug die durchschnittliche Aufenthaltsdauer auf dem Porno-Portal 9 Minuten und 48 Sekunden. Damit landet Österreich international auf dem 29. Platz. 62,4 Prozent der User sind Männer, 37,6 Prozent Frauen.