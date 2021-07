Noch vor der Präsentation sind Videos aller Samsung-Neuheiten aufgetaucht.

Eigentlich wollte Samsung bei seinem diesjährigen Galaxy Unpacked Event im Sommer ein echtes Neuheiten-Feuerwerk zünden. Doch der berühmte Leaker Evan Blass (@evleaks) hat dem Tech-Riesen einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Blass ist vorab an offizielle Produktvideos bzw. GIFs gekommen und hat diese via Twitter veröffentlicht. Deshalb weiß die gesamte (Tech-)Welt schon jetzt, wie die neuen Galaxy-Geräte aussehen.

Alle Neuheiten geleakt

Konkret wird Samsung im Rahmen der Präsentation zwei neue Falt-Smartphones (Galaxy Z Fold 3 und Z Flip 3), zwei neue Smartwatches (Galaxy Watch 4 und Watch 4 Classic) sowie neue In-Ear-Kopfhörer (Galaxy Buds 2) zeigen. Darüber hinaus wird es auch in diesem Jahr von der Smartphone Top-Reihe „S“ ein FE-Modell geben. Die Abkürzung steht für Fan Edition. Das heurige Modell hört auf den Namen Galaxy S21 FE.

Falt-Smartphones

Top-Modell der faltbaren Smartphones wird das Galaxy Z Fold 3. Wie das Video zeigt, halten sich die optischen Änderungen im Vergleich zur zweiten Generation in Grenzen.

Das vertikal aufklappbare Galaxy Z Flip 3 unterscheidet sich ebenfalls kaum vom Vorgänger . Kunden können sich für die Farben Lila, Schwarz, Gold und Grün entscheiden.

Fan Edition

Das Galaxy S21 FE orientiert sich optisch am normalen Galaxy S21. Als Farben stehen Weiß, Gelbgrau, Lila und Schwarz zur Wahl. Hier könnten das Display und der Akku wieder etwas größer sein als beim Original. So war es zumindest beim Galaxy S20 FE .

Smartwatches

Wie berichtet, wird die Galaxy Watch 4 die erste Smartwatch sein, die mit dem gemeinsam von Google (Wear OS) und Samsung (Tizen) entwickelten Betriebssystem läuft . Laut Blass dürfen sich die Kunden auf zwei Modelle freuen. Die Galaxy Watch 4 und die Galaxy Watch 4 Classic.

Kopfhörer

Last but not least greift Samsung auch noch mit neuen In-Ear-Kopfhörern inklusive aktiver Geräuschunterdrückung an. Die neue Generation hört auf den Namen Galaxy Buds 2 und setzt wieder auf das bekannte bohnenförmige Design. Hier können sich die Kunden für eine von drei Farbvarianten entscheiden, wobei das Ladecase stets in Weiß ausgeführt ist.

Unpacked Event

Ein genaues Datum für das kommende Unpacked Event gibt es noch nicht. Im Rahmen der Vorstellung des neuen Smartwatch-Betriebssystems hat Samsung jedoch angekündigt, dass die ersten Geräte noch im Sommer 2021 gezeigt werden sollen. Derzeit gilt der 11. August als aussichtsreichster Termin. Doch egal wann die Präsentation stattfindet – echte Neuigkeiten wird Samsung nicht mehr zeigen können.