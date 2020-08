Satelliten-Bilder zeigen Beirut vor und nach Explosion

Selbst aus dem All ist das gigantische Ausmaß der Zerstörung zu sehen.

Die Einwohner Beiruts sind Kummer gewohnt. Doch die Explosion im Hafen der Stadt am Mittelmeer war so mächtig, dass sie alles in den Schatten stellt, was die Menschen bisher erlebt haben. Die Bilder und Videos von der Detonation erinnern an den Abwurf einer Atombombe.

Aufnahmen aus dem All

Ein riesiger Pilz aus Staub schoss am Dienstag in den Himmel. Die Druckwelle war so gewaltig, dass sie Hochhäuser zerstört, Autos zertrümmert und Menschen zu Boden schleudert. Zurück bleibt ein Bild der Verwüstung. Und eine Stadt unter Schock. Selbst aus dem All ist das verheerende Ausmaß der Explosion erkennbar, wie folgende Satellitenbilder zeigen. Oben ist Beirut vor der Explosion unten danach zu sehen:

Kein Haus bleibt ohne Schäden

Der Hafen, die Lebensader des Landes, liegt zu großen Teilen in Schutt und Asche. Auch die angrenzenden Wohngebiete, darunter Beiruts berühmte, beliebte und oft belebte Ausgehviertel, sind zerstört. Kein Haus bleibt ohne Schäden. Selbst in Orten rund 20 Kilometer von Beirut entfernt gingen Fensterscheiben zu Bruch.

