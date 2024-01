Silicon-Valley-Gigant streicht 1.000 Arbeitsplätze

Der Job-Abbau geht immer weiter. Besonders heftig betroffen ist die Hi-Tech-Branche. Jetzt baut Ebay kräftig ab.

Der Onlinehändler Ebay will etwa 1.000 Stellen oder schätzungsweise neun Prozent seiner Belegschaft abbauen. "Wir machen zwar Fortschritte bei der Umsetzung unserer Strategie, aber unser Personalbestand und unsere Ausgaben haben das Wachstum unseres Geschäfts überstiegen", erklärte Geschäftsführer Jamie Iannone in einem Brief an die Mitarbeiter.

Auch Verträge werden reduziert

Aus diesem Grund wolle man bestimmte Teams zusammenführen und konsolidieren, um unter anderem die Bedürfnisse der Kunden auf der ganzen Welt besser zu erfüllen. Zusätzlich zum Stellenabbau wolle das Unternehmen in den kommenden Monaten auch die Anzahl der Verträge innerhalb seiner Belegschaft reduzieren, fügte Iannone hinzu.

Viel mehr Mitarbeiter seit Pandemie

Im vergangenen Februar hatte der Onlinehändler bereits angekündigt, 500 Mitarbeiter weltweit entlassen zu wollen, was vier Prozent der Gesamtbelegschaft entsprach. Der Stellenabbau folgt auf eine Welle von Entlassungen in der US-Tech-Branche, nachdem diese während der Pandemie massiv Personal einstellte.

Auch Google baut kräftig ab

Auch bei der führenden Suchmaschine Google werden wieder Stellen gestrichen. Noch sind keine konkreten Zahlen bekannt. Vergangene Woche hatte Google bereits angekündigt, hunderte Stellen in den Bereichen Sprachassistenz, Werbevermarktung, Augmented Reality und in den für Pixel, Nest und Fitbit zuständigen Hardware-Teams zu streichen. Im Jänner 2023 stellte Alphabet Pläne vor, 12.000 Stellen oder sechs Prozent seiner weltweiten Belegschaft zu streichen. Im September 2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit 182.381 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Hiobs-Botschaften des vergangenen Jahres: Der Online-Händler Amazon baut in zwei Wellen etwa 27.000 Stellen ab. Facebook-Mutter Meta setzt erstmals Mitarbeiter auf die Straße: Gleich 21.000. Spotify baut 1.500 Stellen ab...