So hetzen Corona-Leugner auf Facebook

Verschwörungstheoretiker verbreiten ihre wirren Ansichten in Facebook-Gruppen.

Während die massiven Einschränkungen für die Bevölkerung seitens der Regierungen am Anfang der Coronavirus-Pandemie noch von einer überwältigenden Mehrheit mitgetragen wurden, haben sich in den letzten Wochen und Monaten immer mehr Menschen auf die Seite harter Kritiker gestellt. Dieses Phänomen betrifft bis auf wenige Ausnahmen fast alle Länder.Dabei machen den Politikern vor allem die Corona-Leugner große Sorgen. Diese verbreiten oftmals Verschwörungstheorien und antisemitisches Gedankengut. Dennoch nehmen an den von ihnen organisierten Demonstrationen auch viele Menschen teil, die eigentlich nur legitime Kritik üben möchten. Doch diese Mischung wird aufgrund ihrer Größe immer mehr zur Gefahr.Doch wie formieren sich nun die harten Corona-Leugner und wo verbreiten sie ihr Gedankengut? Eine Analyse zeigt, dass Facebook dabei eine große Rolle spielt.