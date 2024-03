So lacht das Netz über die Facebook- und Instagram-Panne

Zwei Stunden lang gab es massive technische Probleme beim US-Konzern Meta - das Internet macht sich jetzt über die Panne lustig.

Als heute Nachmittag auf Facebook und Instagram nichts mehr ging, sind viele zum Konkurrenten "X" (Twitter) ausgewichen und haben zahlreiche Memes über die Panne gepostet. Witzigerweise hat sogar der Sprecher des Meta-Konzerns, Andy Stone, bei Elon Musks "X" die technische, Probleme verkündet - das ist sehr ungewöhnlich, da die beiden Konkurrenten sind.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now. — Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024

Ein User auf "X" stellt eine spannende Frage - vielleicht würde Meta mit 80% weniger Belegschaft auch so gut funktionieren wie "X"

Facebook down. Vielleicht sollte Meta auch 80% der Leute entlassen, um so stabil zu arbeiten wie Twitter ;) — Marcus Ewald (@maewald) March 5, 2024

Ein weiterer Benutzer fragt: "War sonst noch jemand erschrocken und dachte, er sei gehackt worden?"

Ein anderer vergleicht den Dienst "X" mit Batman, da ja nachdem Facebook und Instagram down waren, Elon Musks Dienst weiterhin an vorderster Front kämpfte.