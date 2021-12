× So lange kann man bei MediaMarkt Geschenke online bestellen

Elektronikriese gibt für seinen Onlineshop ein Weihnachts-Lieferversprechen ab.

Der Heilige Abend rückt in großen Schritten näher. Wer seine fehlenden Geschenke online bestellen will, sollte sich also beeilen, wenn diese noch rechtzeitig vor Weihnachten ankommen sollen. Für alle Last-Minute-Shopper, die ihre Waren bei MediaMarkt bestellen wollen, gibt es nun ein Lieferversprechen.

Weihnachts-Lieferversprechen

Wie der Elektronikhändler am Freitag in einer Aussendung mitteilte, können Kunden ihre Geschenke bis zum 21. Dezember um 12:21 Uhr bestellen. Dann wird eine Lieferung bis zum 24. Dezember garantiert. Die etwas skurril anmutende Uhrzeit ist ein kleiner Gag mit dem Datum – denn in Zalen geschrieben sieht die Deadline wie folgt aus: 21.12.21, 12:21 Uhr. Laut MediaMarkt gilt das Weihnachts-Lieferversprechen im Onlineshop nur auf lagernde Produkte mit Paketversand - Großgeräte, die per Spedition geliefert werden, sind davon ausgenommen. Ferner sind auch Lieferverzögerungen aufgrund höherer Naturgewalten ausgenommen.

© MediaMarkt ×

„Wollen Kunden Sorgen nehmen“

„Unser Anspruch ist es, unseren Kunden Lösungen und praktische Unterstützung zu bieten. Viel zu oft ist Weihnachtsshopping mit Stress, Zeitdruck und letztlich auch mit der Frage verbunden: Kommt das Päckchen noch rechtzeitig an? Genau diese Sorgen wollen wir unseren Kunden nehmen und versprechen: Wer bis 21. Dezember, 12:21 Uhr bei uns im Onlineshop bestellt, der kann sich entspannt zurücklehnen, denn alle MediaMarkt-Päckchen werden bis 24. Dezember geliefert. Wir wünschen uns, damit heuer für viele strahlende Augen unterm Weihnachtsbaum zu sorgen,“ so Richard Zweimüller, Vertriebsleitung MediaMarkt Österreich.

Stationäres Shoppen am 24. Dezember möglich

Wer seine Geschenke stationär einkauft, hat kein Problem mit den Lieferfristen. Der Lockdown im Handel ist mittlerweile in ganz Österreich beendet. Und da der Heilige Abend heuer auf einen Freitag fällt, kann man in Österreich auch am 24. Dezember noch shoppen. Das gilt natürlich auch für alle heimischen MediaMarkt-Filialen.