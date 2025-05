SO schützt man sich vor WhatsApp-Betrügern

Bei Cyber-Kriminellen bleibt WhatsApp ein beliebter Weg, neue Opfer zu finden.

Betrüger geben wahllos Nummern ein und schauen, ob ein Profil angezeigt wird. So locken sie Menschen in die Falle und ergaunern ihr Geld. Doch es gibt Tricks, mit denen Sie sich vor Betrügern schützen können.

Eine gängige Betrugsmasche sind gefälschte Job-Angebote. Wer das Angebot annimmt, muss an die Betrüger Zahlungen für Schulungen leisten. Die potenziellen Telefonnummern von möglichen Opfern erhalten die Kriminellen aus Datendiebstählen.

Vorsicht bei Anrufen

Aktuell rufen Betrüger aus Indien wahllos per WhatsApp an und legen sofort auf. Sie hoffen auf einen Rückruf. Doch dieser kann sehr teuer werden. Entweder führt der Rückruf zu teuren Gebühren oder zu einer Bandansage, welche zu Überweisungen auffordert. Am besten ignorieren Sie diese Anrufe und blockieren anonyme Anrufe. (Einstellungen -> Datenschutz -> Anrufe)

Häufig geben sich Cyber-Kriminelle per Nachrichten als der Sohn, die Tochter oder Enkel aus. Sie bitten zum Beispiel um Geld für eine Autoreparatur. Andere Betrüger wollen Ihre WhatsApp-Registrierungsnummer stehlen. Damit können sie Ihr Konto übernehmen. Bei einer weiteren Masche treten die Betrüger als falsche Polizisten auf, um Druck auszuüben.

So schützen Sie sich vor Betrügern:

Wenn jemand von Ihnen Geld oder Daten verlangt, lassen Sie sich die Identität bestätigen durch eine Sprachnachricht, einen Anruf oder einen Videoanruf.

Die Registrierungsnummer sollten Sie niemals weitergeben. Diese erhalten Sie bei der Einrichtung von WhatsApp als SMS, um Ihr Konto auf einem Gerät zu aktivieren.

Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihr WhatsApp-Konto.

Ihr Profilbild geben Sie nur für Kontakte frei.

Bleiben Sie über die aktuellen Phishing-Maschen informiert.

Immer bei unbekannten Nummern skeptisch bleiben. Wenn jemand behauptet, er sei Ihr Kind und habe ein neues Handy, rufen Sie am besten die alte Nummer an.

Ignorieren Sie Links, von denen Sie nicht wissen, wohin diese hinführen.

Kettenbriefe sollten Sie ignorieren.

Was tun, wenn Sie Opfer von Betrug sind:

Wenn Sie Ihre Zahlungsdaten weitergegeben oder eine Zahlung veranlasst haben, melden Sie sich so schnell wie möglich bei Ihrer Bank. Diese kann Karten sperren oder Zahlungen zurückbuchen.

Hat ein Betrüger Ihr WhatsApp-Konto übernommen oder das Telefon gestohlen, melden Sie sich bei Meta, um das Konto zurückzubekommen.

Teilen Sie Ihren Kontakten mit, dass irgendjemand Nachrichten in Ihrem Namen versenden könnte.

Bei finanziellem Schaden erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Wenn der Betrüger Sie ausgefragt hat, informieren Sie Ihre Kontakte.

Betrüger nutzen immer häufiger auch KI, um täuschend echte Stimmen von Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter zu erstellen. Zu Ihrem Schutz vereinbaren Sie mit Ihrer Familie ein Kennwort für Geld-Angelegenheiten oder klären solche Themen persönlich.