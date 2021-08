Besucher des ersten heimischen Demo-Stores können den neuen Flaggschiff-Sauger "V15 detect" vom ersten Tag weg testen.

Wie an dieser Stelle angekündigt, öffnet Dyson am 7. August seinen ersten Demo-Store in Österreich – und zwar in der Shopping City Süd (SCS). Bei uns sehen Sie schon jetzt, wie das Geschäft aussieht. Für Fans der britischen Marke gibt es noch eine zweite gute Nachricht. Denn zeitgleich mit dem neuen Store geht auch der neue Flaggschiff-Akkusauger an den Start. Wie berichtet, ist der neue V15 detect u.a. mit einer Laser-Technologie ausgestattet, die unsichtbaren Staub zum Vorschein bringt. Besucher des neuen Demo-Shops können den Newcomer – genau wie viele weitere Dyson-Produkte – also vom ersten Tag weg ausprobieren.

© Dyson Österreich ×

Kunden dürfen die Geräte testen

Dyson Store Vienna: Die dunkle Ausstattung wirkt edel. Die Produktgruppen sind in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt.

Neben den beutellosen und inzwischen vor allem kabellosen Staubsaugern, gehören Luftreiniger , Händetrockner sowie Haartrockner und Stylingtools zum Hauptproduktportfolio. Nun will sich das Unternehmen in Österreich auch als Retailer einen Namen machen. Der neue Dyson Demo Store in der SCS Vösendorf erstreckt sich über eine Fläche von 168 Quadratmetern. Hier können die Besucher die Produkte auch auf Herz und Nieren testen. So stehen beispielsweise unterschiedliche Streumaterialien - von Konfetti bis Katzenhaaren -, die den Schmutz zu Hause widerspiegeln sollen, zur Verfügung, um die Staubsauger auszuprobieren.

© Dyson Österreich ×

Styling Sessions

Neben den Staubsaugern sehen Luftreiniger und Stylingprodukte im Mittelpunkt.

Darüber hinaus werden in dem Demo-Store persönliche Hairstyling-Sessions mit professionellen Stylisten angeboten. Diese sollen Interessierte, mit diversen Tipps und Tricks für die perfekte Frisur mit den Dyson Hair Care Produkten versorgen. Termine hierfür kann man online buchen.

Weltweit gibt es bereits über 200 Dyson Demo Stores, mit der Shopping City Süd ist nun der erste Store in Österreich hinzugekommen, weitere Verkaufsflächen sollen folgen.

Öffnungszeiten

Ab Samstag, den 7. August ist die Niederlassung in der SCS täglich Montag, Dienstag und Mittwoch von 9:00 bis 19:00 Uhr, am Donnerstag und Freitag von 9:00 bis 20:00 Uhr sowie am Samstag von 9:00 bis 18 Uhr geöffnet.