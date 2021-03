Angebot massiv gestiegen – Preisunterschiede bei AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik V & Co. - Illegales Geschäft floriert.

Die weltweiten Engpässe bei Impfstoffen gegen das Coronavirus sorgen dafür, dass Betrüger ein ganz großes Geschäft wittern. Laut einer aktuellen Untersuchung ist das Angebot im Darknet in den letzten Wochen geradezu explodieren. So wird der Verkauf von Covid-19-Impfstoffen im "Untergrund des Internets" mittlerweile auf über 1.200 Anzeigen beworben. Doch Experten raten dazu, dass jeder die Finger von diesen Angeboten lassen sollte. Zum einen weiß man nicht, woher die Impfstoffe kommen und ob diese überhaupt echt sowie zertifiziert sind. Zum anderen ist es alles andere als fix, dass man den Impfstoff nach der Bezahlung auch bekommt.

So viel kosten Corona-Impfstoffe im Darknet

Apropos Bezahlung. Bei den Preisen der im Darknet verhökerten Impfstoffe gibt es große Unterschiede. So berichtet die britische BBC, dass man für das Vakzin von AstraZeneca am wenigsten auf den Tisch legen muss. Doch selbst hier werden noch 500 Dollar pro Dosis fällig. Etwas teurer sind die Impfstoffe von Johnson & Johnson (USA) sowie Sputnik V aus Russland. Für diese verlangen die Betrüger jeweils 600 Dollar. Für den chinesischen Covid-19-Impfstoff von Sinopharm werden sogar 750 Dollar verlangt. mRNA-Vakzine von Biontech/Pfizer oder Moderna tauchen in den Darknet-Anzeigen hingegen nicht auf.

Lohnendes Geschäft

Trotz der Warnungen dürfte das illegale Geschäft mit den Impfstoffen florieren. Und somit verdienen sich die Betrüger auch eine goldene Nase. Zum Vergleich: Die EU zahlt für das Vakzin von AstraZeneca nicht einmal 2 Euro.