Neuer WhatsApp-Trick sorgt für Furore

Wer mit großer farbiger Schrift eine Nachricht verschickt, dürfte Freunde zum Staunen bringen.

Vor einiger Zeit haben wir gezeigt, wie man bei WhatsApp leere Nachrichten versenden kann . Diese eignen sich besonders gut, um Freunden einen Streich zu spielen. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, die bei den WhatsApp-Freunden für Staunen sorgen kann. Zum Beispiel mit einer völlig neuen Schriftart und -farbe.

Große blaue Schrift

Bei WhatsApp ist es zwar möglich, den Text zu formatieren (fett, kursiv, unterstrichen), doch eine Änderung der Schriftart oder Schriftfarbe ist normalerweise nicht möglich. Doch auch hierfür gibt es eine praktische App. Diese heißt "Write in Emoji" und sorgt dafür, dass man Nachrichten in großer blauer Schrift versenden kann. Wenn man die Anwendung nach dem Installieren öffnet, muss man nur den gewünschten Text eingeben und auf „Generate Emoji“ klicken.

Dann gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Wählt man „Copy Text“, wird der umgewandelte Text in der Zwischenablage gespeichert, und man kann ihn einfach in den gewünschten WhatsApp-Chat einfügen. Klickt man hingegen auf "Send To", kann man den WhatsApp-Kontakt direkt auswählen und diesem den Text in der neuen Schriftart versenden.

