WhatsApp bekommt 5 neue Top-Funktionen

Nutzer des Messenger-Dienstes dürfen sich auf eine Reihe neuer Features freuen.

Bei WhatsApp stehen offenbar einige Neuerungen ins Haus. Aktuelle Beta-Versionen des Messenger-Dienstes zeigen, dass die Facebook-Tochter diverse neue Funktionen in der Pipeline hat. Highlight ist der von den Nutzern mit Sehnsucht erwartete Multi-Geräte-Support . Doch auch die weiteren Features dürften viele User freuen.

Praktische Funktionen

Die Informationen stammen einmal mehr von WABetaInfo. Laut den WhatsApp-Experten können Nutzer schon bald Nachrichten auch nach Datum suchen können. Das kann in vielen Fällen für enorme Zeitersparnis sorgen. Außerdem soll man künftig Chatverläufe komplett löschen können, ohne dabei die favorisierten Nachrichten zu verlieren. Diese bleiben von der neuen Löschfunktion automatisch verschont. Eine weitere praktische Neuheit bezieht sich auf die Bildfunktion. Bekommt man ein Bild zugeschickt, kann man dieses in Zukunft direkt über WhatsApp im Internet suchen. Man muss die App dafür nicht mehr verlassen. Darüber hinaus soll es laut WABetaInfo in naher Zukunft weitere Filteroptionen geben. Hierzu wurden aber noch keine Details verraten.

Ein WhatsApp-Account für mehrere Geräte

Wie eingangs erwähnt, gibt es auch zur wohl am meist herbeigesehnten neuen WhatsApp-Funktion weitere Infos. Konkret handelt es sich dabei um den Multi-Geräte-Support. Künftig sollen die Nutzer WhatsApp parallel auf bis zu vier verschiedenen Geräten verwenden können. Bisher ist die Nutzung lediglich auf einem Smartphone möglich. Wer den Messenger-Dienst auf einem anderen Handy nutzen will, muss sich auf diesem mit seinem Konto verifizieren. Dann funktioniert WhatsApp aber auf dem anderen Gerät nicht mehr. Sobald die neue Funktion offiziell ausgerollt wird, ist damit Schluss. Bei der Erstanmeldung müssen die bis zu vier Geräte im selben WLAN sein. Danach funktionieren sie jedoch ortsunabhängig.

Verfügbarkeit

Wann die neuen Features den Beta-Status verlassen, steht noch nicht fest. Einige Funktionen sollen sich aber bereits in der finalen Testphase befinden. Beim Multi-Geräte-Support dürfte es aber noch einige Zeit dauern.

