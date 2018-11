WhatsApp bringt geniale Chat-Funktion

Die WhatsApp-Entwickler haben derzeit viel zu tun. Sie müssen derzeit unter anderem den heiß ersehnten „Darke Mode“ und das eher verhasste Anzeigen von Werbung in den Messenger-Dienst integrieren. Dennoch bleibt auch Zeit für weitere neue Funktion. So wurde zuletzt etwa eine wirklich praktische Antwort-Funktion eingeführt. Und nun steht ein weiteres Feature, das den Umgang mit WhatsApp verbessern soll, vor dem Start.

>>>Nachlesen: Achtung: WhatsApp löscht jetzt Chats, Fotos & Co.

„Reply privately“

So hat WABetaInfo in der aktuellen Beta-Version (2.18.335) für Android die neue Funktion „Reply privately“ (Antworte privat) entdeckt. Diese ist für Gruppenchats gedacht und soll dort die immense Nachrichtenflut eindämmen. Zu Letzterer kommt es vor allem dann, wenn viele Mitglieder in einem Gruppenchat sind. Denn derzeit geht jede Nachricht automatisch an alle Gruppen-Mitglieder. Häufig ist es jedoch so, dass diese nur für ein bestimmtes Mitglied gedacht ist. Wenn man die neue „Reply privately“-Funktion nutzt, wird die Nachricht nur an den Absender geschickt und die restlichen Gruppen-Mitglieder werden nicht genervt.

© WABetaInfo

So funktioniert´s

Geöffnet wird die Funktion indem man auf die Nachricht klickt. Dann kann man auswählen, ob man der ganzen Gruppe antworten will oder nur dem einzelnen Kontakt – also dem Absender der Nachricht. Entscheidet man sich für „Reply privately“, öffnet sich automatisch ein privater Chat.

>>>Nachlesen: WhatsApp jetzt mit genialer Antwort-Funktion

Verfügbarkeit

Wann die neue Funktion in die normale Version von WhatsApp integriert wird, steht noch nicht fest. Da sie in der Beta-Version aber bereits genutzt werden kann, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern.

>>>Nachlesen: WhatsApp-Schock: Jetzt kommt Werbung

>>>Nachlesen: WhatsApp: Darke Mode bringt neues Design