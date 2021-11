Messenger-Dienst hat ein sehr praktisches Feature, von dem viele nichts wissen.

WhatsApp besitzt mittlerweile eine ganze Reihe an Funktionen . Und laufend kommen neue Features hinzu . Da ist es kein Wunder, dass viele Nutzer einige der integrierten Möglichkeiten gar nicht kennen. Dazu zählt u.a. die „Stern“-Funktion, mit der wichtige Nachrichten aus verschiedenen Chats in einer eigenen Liste gespeichert werden können.

Praktisches Feature

Das ist insofern praktisch, da man so nicht immer in den jeweiligen Chats nach der bestimmten Nachricht suchen muss. Zumal man sich häufig nicht mehr daran erinnern kann, wer einem nun eine wichtige Telefonnummer oder E-Mail-Adresse eines neuen Kontaktes, eine Einkaufsliste für eine Geburtstagsfeier oder das Datum für eine Hochzeit geschickt hat. Doch genau hier schafft die Stern-Funktion Abhilfe.

So funktioniert´s

© oe24.at/digital ×

Die Handhabung ist total simpel. Man muss nur die gewünschte Nachricht im jeweiligen Chat markieren und dann in der oberen Leiste auf das „Stern-Symbol“ klicken. Dann wird die Nachricht im Chat mit einem kleinen Stern markiert. Das kann man in allen Chats (inklusive Gruppenchats) machen. Will man die Markierung aufheben, geht man identisch vor, klickt jedoch auf den durchgestrichenen Stern. Praktisch: Man kann auch mehrere Nachrichten eines Chats markieren.

Übersichtsliste

© oe24.at/digital ×

Doch die Markierung einzelner Nachrichten in diversen Chats sorgt natürlich noch nicht für eine bessere Übersicht oder ein deutlich schnelleres Auffinden der mit Stern markierten Nachrichten. Dafür ist wiederum eine Liste verantwortlich, in der alle markierten Chats abgespeichert werden. Diese ruft man über das Menü (drei Punkte oben rechts) ab. Hier gibt es die Option „Mit Stern markiert“. Klickt man diese an, erhält man eine Übersicht über alle markierten Nachrichten.

Sollte man eine oder mehrere davon nicht mehr benötigen (weil zum Beispiel die Hochzeit bereits vorbei oder der Einkauf erledigt ist), kann man diese direkt aus der Liste löschen. Man muss also nicht eigens zurück in den Chat wechseln.