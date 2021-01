Die extrem praktische Funktion ist unter den Usern weitestgehend unbekannt.

Zuletzt ist WhatsApp aufgrund seiner Regeländerungen stark in die Kritik geraten. Mittlerweile wurde die Schonfrist für die Zustimmung bis 15. Mai (vorher 8. Februar) verlängert . Dennoch haben bereits Millionen Nutzer dem Messenger-Dienst den Rücken gekehrt und sind zu Signal und Co. abgewandert. Dennoch ist WhatsApp mit rund zwei Milliarden Usern nach wie vor die klare Nummer 1. Und der Messenger-Dienst bietet eine praktische Funktion, die viele nicht kennen.

Trick fürs Weiterleiten von Fotos

Konkret geht es dabei um das Weiterleiten von Fotos. Will man ein Bild, das man bekommen hat, einem anderen Kontakt weiterleiten, funktioniert das ganz einfach über den „Teilen-Pfeil“, der direkt neben dem Foto erscheint.

Doch wenn man das Bild so weiterleitet, geht die Bildunterschrift verloren. Will man auch diese weiterleiten, muss man sie in einer separaten Textnachricht nachschicken. Doch das muss nicht sein.

Foto mit Bildunterschrift weiterleiten

Es gibt nämlich eine weitere Möglichkeit zum Teilen. Bei dieser wird das erhaltene Bild wie ein Original geteilt – inklusive Bildunterschrift. Das Ganze funktioniert ganz einfach:

Zunächst muss man das Bild, das man weiterleiten will, mit einem längeren Fingertipp markieren. Im Anschluss daran öffnet man das Menü über die drei kleinen Punkte rechts oben.

© oe24.at/digital Hier erscheinen dann die Optionen „Info“ und „Teilen“. Klickt man hier auf „Teilen“, öffnet sich das allgemeine Sharing-Menü ("Freigeben für") des Android-Smartphones. Hier kann man das Bild via WhatsApp oder E-Mail teilen, auf Instagram oder Facebook posten, etc. Wählt man hier WhatsApp als Teilplattform aus, erscheinen die WhatsApp-Kontakte. Leitet man das Bild auf diese Art und Weise weiter, ist auch die Bildunterschrift enthalten.

Weitere Möglichkeiten

Wer diese Funktion kennt, wird sie in Zukunft wohl häufig verwenden. Denn der Vorteil liegt nicht nur in der mitgeschickten Bildunterschrift. Wer das WhatsApp-Foto so teilt, kann die Bildunterschrift bei Bedarf sogar verändern oder eine völlig neue hinzufügen.

