Trick von Nvidia bringt Fortnite aufs iPhone zurück

Fortnite steht fast eineinhalb Jahre nach seinem Rauswurf vom iPhone über einen Umweg vor der Rückkehr. Eine Version des populären Online-Spiels soll ab kommender Woche über den Streamingdienst Geforce Now spielbar werden, wie der Chipspezialist Nvidia als Betreiber ankündigte. Allerdings wird das Erlebnis zunächst nur wenigen Nutzern vorbehalten bleiben: Anfangs soll es nur einen eingeschränkten Testlauf geben.

Beim Spielestreaming werden die Games zwar auf den Bildschirmen der Nutzer angezeigt, laufen aber eigentlich nicht auf ihren Geräten, sondern auf Servern der Anbieter im Netz. Eine Grundvoraussetzung ist entsprechend eine schnelle Internet-Verbindung, damit es keine Verzögerungen bei der Steuerung gibt.

Das "Cloud-Fortnite" wird auf dem iPhone nicht in einer App, sondern im Webbrowser Safari laufen. Beim Versuchslauf sollen die Serverkapazität, die Grafik sowie die Qualität der Touch-Steuerung auf die Probe gestellt werden, wie Nvidia erläuterte. Interessierte Geforce-Now-Nutzer können sich dafür auf eine Warteliste setzen lassen. Nach dem Ende des Testlaufs solle über das weitere Vorgehen entschieden werden, hieß es.

