× WhatsApp hat jetzt eigene Corona-Impf-Sticker

Messenger-Dienst legt bei Kooperation mit WHO nach und wirbt jetzt für Corona-Impfung.

WhatsApp arbeitet schon länger mit der Weltgesundheitsorganisatin (WHO) und Unicef zusammen. Nach der Einführung von Corona-Stickern im Vorjahr , ist dieser Kooperation jetzt eine weitere Neuheit entsprungen. Der Messenger-Dienst bietet ein Sticker-Set mit der Bezeichnung „Vaccines for All“ (Impfstoff für alle) an.

Zahlreiche Impf-Motive

Zu den neuen Stickern zählen unter anderem eine Spritze mit Victory-Zeichen, ein Oberarm mit Pflaster, eine Spritze, die in einem Oberarm steckt, ein Mann der auf einer Spritze reitet oder ein Kalender mit einer Spritze. Bei allen WhatsApp-Nutzern, die der Impfung positiv gegenüber stehen, dürften die neuen Sticker bestens ankommen und vielfach verschickt werden.





Kostenloser Download

Wie alle Sticker-Alben kann auch dieses ganz einfach und kostenlos heruntergeladen werden. Dazu öffnet man einen Chat, geht auf Sticker und klickt dort auf das kleine "Plus"-Symbol. Hier werden dann die neu verfügbaren Sets angezeigt. Danach scheinen sie in der Liste mit den eigenen Alben auf und können sofort verschickt werden.

Ziel

„Wir hoffen, dass diese Sticker eine spaßige und kreative Möglichkeit bieten, anderen die Freude und Erleichterung über die COVID-19-Impfstoffe und die damit einhergehenden Hoffnungen und Chancen mitzuteilen und auch den Helden im Gesundheitswesen Anerkennung für ihre lebensrettende Arbeit in diesen langen und schwierigen Zeiten auszusprechen“, so WhatsApp in einem Blog-Eintrag.