× WhatsApp jetzt mit drei neuen Top-Funktionen

Großes Update bringt den Nutzern des Messengerdienstes neue Features.

Kurz bevor WhatsApp ganz offiziell in den neuen Meta-Konzern integriert wird , hat der Messenger-Dienst noch damit begonnen, ein großes Update auszurollen. Dieses sollte mittlerweile bei den meisten der über zwei Milliarden Nutzer angekommen sein. Drei neue Funktionen stechen dabei besonders hervor. Von ihnen ist WhatsApp derart überzeugt, dass sie sogar über den Facebook-Gegner Twitter beworben werden.

Vorschau-Links

© WhatsApp ×

Eine praktische Neuerung gibt es beim Versenden von Links. Kopiert man einen solchen in das Eingabefeld, dann erscheint nun eine Vorschau des Inhalts. So kann der Empfänger gleich sehen, wohin ihn der Link führt. Man sieht also vorab, ob es sich dabei um eine News, ein Video, einen Tweet, etc. handelt.

Sticker-Vorschläge

© WhatsApp ×

Sticker sind mittlerweile fast so beliebt wie Emojis. Damit diese noch schneller gefunden werden können, schlägt WhatsApp nun während der Texteingabe automatisch zum Inhalt passende Sticker (z.B. "haha") vor. Dazu muss man lediglich auf das Smiley-Symbol links vom Textfeld gehen und dann unten auf das Sticker-Symbol klicken. Nun erscheinen die Vorschläge, die man sofort auswählen kann. Achtung: Nach dem Anklicken wird der Sticker sofort verschickt.

Foto-Editor für die Web-Version

© WhatsApp ×

Nutzer von WhatsApp Web dürfen sich ebenfalls über eine praktische Funktion freuen. Hier wurde der integrierte Foto-Editor erweitert. Nutzer können nun auch in der Desktop-Variante ihre Fotos vor dem Versand mit Texten, Stickern & Co. aufpeppen. Darüber hinaus gibt es neue Werkzeuge zum Zuschneiden oder Drehen der Bilder. Die neuen Foto-Editor-Funktionen erscheinen sobald man ein Foto in das Textfeld zieht.

???? ICYMI: a little fix goes a long way. We’ve made some updates to the way you chat. pic.twitter.com/i7pvkxbeCj — WhatsApp (@WhatsApp) November 1, 2021