WhatsApp und Signal starten neue Funktionen

Vom Wettstreit der Messenger-Dienste profitieren die Nutzer - sie bekommen neue Features.

Seit WhatsApp seine Nutzungsbedingungen geändert hat und alle User, die nicht zustimmen, ab 8. Februar rauswirft, erleben Konkurrenten einen wahren Höhenflug . Signal, Threema und Telegram stürmen die App-Charts regelrecht. Signal ist ebenfalls kostenlos und gilt als besonders sicher. Beim Funktionsumfang hinkte der Messenger-Dienst WhatsApp aber noch etwas hinterher. Doch damit ist bald Schluss. Die Entwickler haben nämlich ein großes Update mit neuen Features angekündigt. Gleichzeitig versucht WhatsApp mit einer neuen Funktion, die sich Nutzer schon lange gewünscht haben, die Massenflucht abzuwenden.

Signal mit WhatsApp-Funktionen

Wie berichtet , sind bei Signal nicht nur die Nachrichten sondern auch die Absender verschlüsselt. Das macht den Messenger-Dienst besonders sicher. Zudem bietet er viele gängige Funktionen (Teilen von Fotos und Dokumenten, verschlüsselte Videoanrufe, Gruppenchats, selbstzerstörende Nachrichten, Webversion für Chats am Desktop, etc.). Und nun kommen noch weitere hinzu, die wir bereits von WhatsApp kennen. So dürfen sich Signal-Nutzer unter anderem über animierte Sticker freuen. Für das iPhone wurde das neue Update bereits ausgespielt. Hier können die Nutzer nun – wie bei der Android-Version – das aktuellste Profilfoto ihrer Kontakte sehen. Darüber hinaus sind Gruppenanrufe ab sofort mit 8 Personen (bisher 5) möglich. Bei der Datennutzung können die User nun einstellen, ob sie Anhänge auch dann automatisch herunterladen wollen, wenn sie im Mobilfunknetz (nicht nur via WLAN) sind. Darüber hinaus können die Nutzer ab sofort verlinkte Inhalte mit mehreren Kontakten oder Gruppen gleichzeitig teilen.

Here's a sneak peek at some new Signal features that will start rolling out in a few days:



• Chat wallpapers!

• About field for your Signal profile

• Animated stickers

• For iOS: Media auto-download settings and full-screen profile photos (to match Android)



Good morning ???????? ! pic.twitter.com/KEAbhMswRI — Signal (@signalapp) January 12, 2021

WhatsApp mit „Später lesen“-Funktion

Auch WhatsApp-Nutzer dürfen sich demnächst auf eine neue Funktion freuen. In der aktuellen Beta-Version für Android (2.21.2.2) ist ein „Später lesen“-Feature integriert. Laut WABetaInfo sollen die Nutzer dadurch Nachrichten in Gruppenchats erst zu einem späteren Zeitpunkt lesen können. Das ist vor allem dann praktisch, wenn in einer Gruppe ein Thema heiß diskutiert wird, man selbst zu diesem Zeitpunkt jedoch keine Zeit hat, um sich an der Diskussion zu beteiligen.

Aktiviert man hier das „Später lesen“-Feature, werden die Benachrichtigungen des Gruppenchat am eigenen Smartphone deaktiviert. Hat man später Zeit alles nachzulesen, findet man die als „später lesen“ markierten Chats in einer eigenen, neuen Schatlfläche und kann dort schnell auf sie zugreifen. Danach kann man sie auch wieder in die herkömmliche Chatübersicht verschieben.

