Am 31. Oktober 2024 wird der PS4-Hit aus dem Store genommen, was bedeutet, dass das farbenfrohe Abenteuer nach fast zehn Jahren eingemottet wird. Wer das Spiel jedoch vor diesem Datum kauft, kann weiterhin darauf zugreifen und auch alle verfügbaren DLCs nutzen. Wer also noch in die Welt von Sackboy und seinen Freunden eintauchen möchte, sollte sich beeilen.

In Little Big Planet 3 begleitet ihr den beliebten Charakter Sackboy und seine Gefährten durch abwechslungsreiche Level, die voller Rätsel und Plattform-Herausforderungen stecken. Wer das Spiel lieber in physischer Form haben möchte, kann es derzeit noch bei Anbietern wie Amazon und MediaMarkt erwerben. Allerdings ist zu erwarten, dass auch die Disc-Versionen nach dem Entfernen aus dem PlayStation-Store schnell ausverkauft sein werden.

Im offiziellen Tweet, der das Ende von Little Big Planet 3 bekannt gibt, fehlt eine Erklärung für diesen unerwarteten Schritt. Es dürfte viele Fans überraschen, dass Sony einen eigenen Titel vom Markt nimmt, insbesondere da es in den letzten Monaten bereits Probleme mit dem Sackboy-Abenteuer gab.

LittleBigPlanet shaped us as a studio & remains an important part of who we are. We are & always will be forever grateful for it & the incredible community it has inspired. ❤️ https://t.co/LzHpuIgAtW