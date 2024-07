× Sony beendet die Disc-Ära: Schluss mit DVDs und Blu-Rays

Sony stellt die Produktion von beschreibbaren DVDs und Blu-Rays für private Nutzer ein.

Die einst so beliebten DVDs und Blu-Rays werden in Zukunft nur noch eine Nischenrolle spielen. Die sinkende Nachfrage nach physischen Datenträgern und der Siegeszug von Streaming-Anbietern wie Netflix zwingen Sony nun zu diesem Schritt. Die Produktion von DVDs und Blu-Rays für Geschäftskunden wie die Filmindustrie soll allerdings weiterhin bestehen bleiben., Blockbuster und Serien können demnach weiterhin gekauft werden.

Das Ende der Disc-Ära

Seit 1986 war Sony Marktführer im Bereich optischer Speichermedien. Mit der DVD revolutionierte das Unternehmen die Art und Weise, wie Filme und Serien geschaut und gespeichert wurden. 2003 folgte dann die Blu-Ray, die mit noch besserer Bildqualität punkten konnte.

Zeiten ändern sich

Heutzutage bevorzugen viele Nutzer die Bequemlichkeit von Streaming-Diensten. Filme und Serien sind jederzeit online abrufbar, ohne dass man sich um Datenträger kümmern muss. Auch Cloud-Speicher und USB-Sticks bieten flexible Lösungen für die Datensicherung.

Auswirkungen auf den Standort

Der Produktionsstopp von DVDs und Blu-Rays für Endkunden wird den Sony-Standort in Miyagi, Japan, treffen. Rund 250 Arbeitsplätze in der Entwicklung und Herstellung fallen weg. Eine Verlagerung der Produktion an einen anderen Standort ist laut Sony nicht geplant.