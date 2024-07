Hollywood-Ikone und Altmans Muse Shelley Duvall ist an den Folgen ihrer langjährigen Krankheit verstorben.

Die US-amerikanische Schauspielerin Shelley Duvall, die für ihre Darstellung der von Jack Nicholson terrorisierten Ehefrau Wendy Torrance in Stanley Kubricks Kult-Horrorfilm „The Shining“ weltweit berühmt wurde, ist im Alter von 75 Jahren in Texas verstorben.

Duvall, die Tochter eines erfolgreichen Anwalts aus Houston, wurde zufällig auf einer Party von dem Regisseur Robert Altman entdeckt, es folgte eine jahrelange Zusammenarbeit. Duvall wirkte zwischen 1970 und 1980 in sieben seiner Filme, darunter „3 Women“ und „Nashville“, und etablierte sich als eine der vielseitigsten und talentiertesten Schauspielerinnen ihrer Generation. Ihre Darstellung von Olive Oyl in der „Popeye“-Verfilmung an der Seite von Robin Williams brachte ihr zudem den Preis als beste Schauspielerin in Cannes ein.

Kampf gegen Depression und Diabetes

Nach einem Rückzug aus der Schauspielerei in den 1990er Jahren kehrte Duvall in den 2000er Jahren auf die Leinwand zurück. Später sprachen sie offen über ihre langjährigen Kämpfe mit Diabetes und Depressionen. Im Jahr 2016 wandten sie sich mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit, um auf ihre mentale Gesundheit aufmerksam zu machen.

Die Dreharbeiten zu „The Shining“ hinterließen bei Duvall offenbar tiefe Spuren. Die ikonische Szene mit der Axt musste laut Berichten unzähliger Männer wiederholt werden, andere Szenen sogar mehr als 100 Mal. Sie betont selbst, dass sie nie wieder einem Regisseur so viel Kontrolle über ihre Darstellung geben wollte wie Stanley Kubrick.

Duvall verstarb am 11. Juli 2024 in ihrem Heim in Texas. Seit 1989 bis zu ihrem Tod war ihr Lebensgefährte der Musiker Dan Gilroy.