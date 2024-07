Martinschlössl in Flammen: Fünf Verletzte

Am Donnerstagmittag brach im denkmalgeschützten Martinschlössl in Klosterneuburg ein riesiges Feuer aus.

Ein folgenschwerer Brand hat sich am Donnerstagmittag im historischen Martinschlössl in Klosterneuburg ausgebreitet. Die Flammenentwicklung war so stark, dass zehn Feuerwehren mit über 100 Einsatzkräften ausrücken mussten, Atemschutztrupps waren ebenso im Einsatz. Trotz des raschen Einsatzes der Feuerwehr breitete sich der Brand im Dachbereich des Gebäudes schnell aus. Drohnen wurden eingesetzt, um Glutnester zu lokalisieren. Zwei Teleskopmastbühnen unterstützten die Löscharbeiten von oben. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, der Schaden ist immens. Um 17.10 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.

Mehrere Verletzte

Zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen des Roten Kreuzes Klosterneuburg waren im Einsatz. Fünf Personen, darunter drei Feuerwehrleute, wurden bei dem Einsatz unbestimmten Grades verletzt. Ein Feuerwehrmann musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, die beiden anderen Personen konnten vor Ort ambulant behandelt werden.

Das Martinschlössl, das im 18. Jahrhundert erbaut wurde und später auch der berühmten Trapp-Familie als Wohnsitz diente, war in den vergangenen Jahren von einer Unternehmerfamilie aufwendig saniert und restauriert worden.