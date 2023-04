Sparprogramm: Amazon gibt dieses Geschäft auf

Amazon vermeldet tiefroten Zahlen im Quartal Der weltgrößte Online-Einzelhändler Amazon ist im vergangenen Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust erreichte 274 Millionen Dollar (209,75 Mio. Euro), wie Amazon nach US-Börsenschluss am Donnerstag mitteilte. Auslöser war vor allem eine radikale Abschreibung auf die Beteiligung am Rabattcoupon-Spezialisten LivingSocial.